В Тюмень возвращается теплая погода

Как сообщается на сайте NashGorod.ru, в последний мартовский день, во вторник, в Тюмени ожидается 2 градуса выше нуля. Северо-западный ветер наберет скорость 2 м/с. К вечеру в городе похолодает до 0 градусов, но ветер станет более теплым. Осадков 31 марта не прогнозируется.
В среду, 1 апреля, станет еще теплее. В светлое время суток ожидается 4 градуса выше нуля. Западный ветер будет совсем легким, он наберет скорость всего 1 м/с. Вечером в Тюмени похолодает на два градуса, ветер прекратится. День пройдет без осадков.
Четверг, 2 апреля, будет также теплым. Днем воздух прогреется до +4 градусов. Скорость теплого южного ветра составит 2 м/с. Вечером в городе установится температура 0 градусов. Ветер сменит направление на юго-восточное и немного усилится. День будет ясным и солнечным.
По информации сайта GisMeteo.ru, в пятницу, 3 апреля, в дневное время в Тюмени ожидается +5 градусов. Юго-восточный ветер будет слабым, его скорость составит всего 1 м/с. Ближе к вечеру похолодает до -1 градуса, ветер усилится до 4 м/с. День пройдет без осадков.
В первый выходной день на этой неделе, в субботу, 4 апреля, днем столбики термометров покажут +5 градусов. Восточный ветер наберет скорость 3 м/с. В вечернее время температура воздуха составит +1 градус, ветер станет немного сильнее. Никаких осадков в городе не прогнозируется.
В воскресенье, 5 апреля, в Тюмени также будет теплая погода. В дневное время воздух прогреется до +3 градусов, восточный ветер наберет скорость 3 м/с. Вечером похолодает всего на один градус, а ветер усилится до 4 м/с. Как и в предыдущие дни, осадков в Тюмени не ожидается.
Фото: http://www.shunk.ru