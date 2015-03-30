В Тюмень возвращается теплая погода

В воскресенье, 5 апреля, в Тюмени также будет теплая погода. В дневное время воздух прогреется до +3 градусов, восточный ветер наберет скорость 3 м/с. Вечером похолодает всего на один градус, а ветер усилится до 4 м/с. Как и в предыдущие дни, осадков в Тюмени не ожидается.