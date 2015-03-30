В сквере на Баумана не будут вырубать деревья

Автор проекта Алена Орлова из компании «Архитектпроект» рассказала о концепции благоустройства территории. Она предлагает благоустроить этот зеленый уголок для тихого и размеренного отдыха, вечерних прогулок. Близкое соседство шахматного клуба подсказало идею положить в основу элементы игры, в том числе установку нескольких столов для игры в шахматы и оформление центральной части сквера в шахматном стиле.
«При благоустройстве по проекту не предусмотрена вырубка деревьев, а лишь посадка новых растений, — добавила директор компании „Архитектпроект“ Людмила Калимуллина. — Изюминкой проекта будет установка книгообменника, куда каждый желающий сможет принести свою книгу и взять почитать понравившуюся. Также планируется установка информационных щитов, на которых можно будет оставить послание для всех, информационных табличек, помогающих ориентироваться в сквере и рассказывающих о его создании. Проект получился очень уютный, светлый, милый, и мы бы хотели, чтобы он воплотился в жизнь», — заключила Людмила Калимуллина, передает ее слова пресс-служба администрации города Тюмени.