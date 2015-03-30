В регионе в 2015 году сохранятся все формы поддержки малого и среднего бизнеса

«Возврат части расходов по лизингу оборудования — наиболее востребованная и финансово наполненная статья, — отметил Леонид Остроумов. — Она имеет, на наш взгляд, наибольший эффект — 415 миллионов рублей направлено на эти цели в 2014 году. 263 субъекта малого предпринимательства воспользовались этой поддержкой. Приобрели суммарно 466 единиц оборудования и спецтехники стоимостью более 1,5 миллиардов рублей. Если говорить о данных за 5 лет с 2010 по 2014 год, то более тысячи субъектов малого предпринимательства воспользовалось этой поддержкой. Оборудования приобретено более чем на 6 миллиардов рублей, создано более пяти тысяч рабочих мест только теми субъектами малого бизнеса, которые воспользовались поддержкой по лизингу оборудования».