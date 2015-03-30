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В регионе в 2015 году сохранятся все формы поддержки малого и среднего бизнеса

30 марта 2015, 11:22
Областное правительство в 2015 году сохранит все формы поддержки малого и среднего предпринимательства в 2015 году. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов.

Это, по его словам, возмещение процентов по кредитам, целевые инвестиционные займы, восполнение части расходов по лизингу оборудования.

«Возврат части расходов по лизингу оборудования — наиболее востребованная и финансово наполненная статья, — отметил Леонид Остроумов. — Она имеет, на наш взгляд, наибольший эффект — 415 миллионов рублей направлено на эти цели в 2014 году. 263 субъекта малого предпринимательства воспользовались этой поддержкой. Приобрели суммарно 466 единиц оборудования и спецтехники стоимостью более 1,5 миллиардов рублей. Если говорить о данных за 5 лет с 2010 по 2014 год, то более тысячи субъектов малого предпринимательства воспользовалось этой поддержкой. Оборудования приобретено более чем на 6 миллиардов рублей, создано более пяти тысяч рабочих мест только теми субъектами малого бизнеса, которые воспользовались поддержкой по лизингу оборудования».

В 2015 году на реализацию этой программы предусмотрено 182 млн рублей из областного бюджета. Но эта цифра, сообщил Леонид Остроумов, будет расти за счет участия области в конкурсе Минэкономразвития на получение федеральных средств.

«Такой конкурс проводится ежегодно. Предполагается, что в этом году уровень софинансирования будет даже увеличен — на один рубль областных есть возможность получить до четырех рублей федеральных средств», — подчеркнул он.

Востребованной и эффективной оказалась еще одна форма поддержки тюменских предпринимателей, которая стартовала в 2014 году: предоставление инвестиционных займов по средствам, которые были привлечены у коммерческих банков.

«Это целевые займы и предназначены исключительно на реализацию инвестиционных проектов. Ставка по этим займам для предпринимателей остается семь процентов. В условиях, когда кредитование существенно затрудненно, это реальная поддержка для предприятий, реализующих инвестиционные проекты. Они строят новые производственные мощности и их планируют ввести в ближайшее время. Мы этому способствуем. Целевые займы были представлены 17 субъектам», — сообщил заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Он напомнил, что в Тюменской области до 2019 будет сохранена ставка на уровне 5% для налогоплательщиков, которые применяют упрощенную схему налогообложения, сообщает Деловой портал Правительства Тюменской области.

#Новости#Инвестиционная программа#Бизнес#Малый и средний бизнес#Женя#Экономика
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