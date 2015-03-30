Тюменские ветераны первыми увидели «Битву за Севастополь»

Анатолию Александровичу Троицких уже больше 90 лет. Повестку получил в 18 лет, 8 августа 1942 года после прохождения медицинской комиссии из Ишима был отправлен в Москву. На пересыльном пункте его определили в 555-ю команду, которая затем стала 555-м отдельным гвардейским минометным дивизионом. В декабре 1942 года попал на Северо-Западный фронт, а в апреле 1943-го — на Северо-Кавказский фронт, сражался в районе станицы Крымской и Новороссийска. В ноябре 1944 года в составе отдельной Приморской Армии высадился в Крыму. В районе Керчи участвовали в самых ответственных боях. Затем шли на Севастополь, крушили огневые позиции гитлеровцев на Сапун-горе. После освобождения Крыма бригаде присвоено наименование «Керчинская». В 1945 году продолжил воевать уже на территории Германии, День Победы встретил в городе Герлиц.