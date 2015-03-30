Тюменские ветераны первыми увидели «Битву за Севастополь»

Эксклюзивная премьера фильма Сергея Мокрицкого «Битва за Севастополь» состоялась в тюменском кинотеатре «Синема Парк DeLUXE» 26 марта.
Среди первых зрителей российско-украинской киноленты о легендарной женщине-снайпере Людмиле Павличенко оказались ветераны, среди них — фронтовик Великой Отечественной войны, участник ожесточенных боев в районе Новороссийска, Крыма и освобождения Севастополя Анатолий Троицких.
Анатолию Александровичу Троицких уже больше 90 лет. Повестку получил в 18 лет, 8 августа 1942 года после прохождения медицинской комиссии из Ишима был отправлен в Москву. На пересыльном пункте его определили в 555-ю команду, которая затем стала 555-м отдельным гвардейским минометным дивизионом. В декабре 1942 года попал на Северо-Западный фронт, а в апреле 1943-го — на Северо-Кавказский фронт, сражался в районе станицы Крымской и Новороссийска. В ноябре 1944 года в составе отдельной Приморской Армии высадился в Крыму. В районе Керчи участвовали в самых ответственных боях. Затем шли на Севастополь, крушили огневые позиции гитлеровцев на Сапун-горе. После освобождения Крыма бригаде присвоено наименование «Керчинская». В 1945 году продолжил воевать уже на территории Германии, День Победы встретил в городе Герлиц.
Фронтовая служба Анатолия Александровича с 1942 по 1945 год проходила в одной батарее, дивизионе, бригаде в должности: орудийный номер, электрик-подрывник, командир орудия БМ-31-12. Был дважды ранен, имел две контузии. Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За трудовую доблесть», многими юбилейными и памятными медалями.
События, которые показаны в фильме «Битва за Севастополь», происходили еще до того, как Анатолий Троицких попал на фронт, но имеют не меньшее отношение к герою войны. На экранах зрители увидели историю Людмилы Павличенко, имевшей на своём счету 309 подтверждённых смертельных попаданий в солдат и офицеров гитлеровских войск — к июлю 1942 года. После ранения знаменитая женщина-снайпер побывала в США, агитируя американцев открыть второй фронт, и подружилась там с женой президента Элеонорой Рузвельт.
Это история не только ее военных успехов, участия в обороне Севастополя, но также трагическая повесть о любви на войне, желании жить и страхе потерять возлюбленного. Главное достоинство киноленты в том, что все события в ней — реальная судьба живого человека.
«Фильм снят очень по-современному. Много эффектов, очень красивые съёмки. Однако название фильма не вполне отражает его суть, потому что основной упор делался на сюжетную линию жизни и любви на войне главной героини — легендарной советской снайперши. Показана её дружба с Элеонорой Рузвельт. В этом смысле лента удалась, очень интересная история взаимоотношений людей. Хотя, повторюсь, сама битва в фильме мне показалась второстепенной. Очень понравилась организация предпремьерного показа. Пригласили ветеранов, устроили для них специальный концерт. Во время просмотра в зале на всякий случай находился контролёр», — рассказала зритель Людмила Анатольевна.
Интерес к фильму проявили не только представители старшего поколения, но также молодежь.
«Кино красивое, качественно снятое, нет перебора со спецэффектами. Актеры справились со своей задачей на „отлично“. Удачно подобрана и музыка, особенно понравилась песня „Кукушка“ в исполнении Полины Гагариной. Не стоит ожидать от этого фильма эпичности и беспрерывного отображения военных действий, это, скорее, личная драма молодой, но сильной духом женщины», — поделилась впечатлениями зрительница Дарья.
Официальная премьера фильма состоится 2 апреля во всех кинотеатрах страны.