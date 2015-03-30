Роспотребнадзор: В Тюмени производят только безопасные продукты

На протяжении ряда лет оцениваются продовольственное сырье и готовые продукты, как производимые в Тюменской области, так и ввозимые с других регионов, на содержание ГМО и ГММ. При этом специалистами отбираются на лабораторный анализ те пищевые продукты, которые могут потенциально содержать эти микроорганизмы.