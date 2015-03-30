Роспотребнадзор: В Тюмени производят только безопасные продукты

Ежегодно во всех районах Тюменской области проводятся мониторинговые наблюдения за безопасностью продовольственного сырья и пищевых продуктов. Лабораторно исследуются молоко, мясо, рыба, мука, овощи и фрукты. Продукты проверяются на содержание антибиотиков, токсических элементов, пестицидов, нитратов и других загрязняющих веществ. Проводятся радиологические исследования продуктов, в т.ч. дикорастущих грибов и ягод.
В первую очередь мониторинговыми наблюдениями охвачены предприятия, производящие продукты массового потребления, а также поставляющие продукты в образовательные учреждения. Так, например, в г. Тюмени это комбинаты школьного питания, цеха по производству мясных полуфабрикатов для школьных столовых.
В Тюменском и Нижнетавдинском районах на особом контроле хлеб, который специально выпускается для образовательных учреждений и содержит необходимые микроэлементы и витамины. Специалисты лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» контролируют содержание в хлебе йода, железа, витаминов.
Несмотря на ведомственный контроль на молочных заводах, дополнительно исследуется молоко в Омутинском, Нижнетавдинском, Заводоуковском, Ялуторовском и других районах области, а также поступающие из других областей молочные продукты для детского питания. В Казанском, Сладковском, Тобольском районах лабораторно анализируется речная и озерная рыба.
Овощная продукция предприятия ООО «Агрофирма КР и ММ» с. Упорово, которая реализуется во многих предприятиях торговли области, также проходит контроль на содержание пестицидов, нитратов, солей тяжелых металлов, радионуклидов.
На протяжении ряда лет оцениваются продовольственное сырье и готовые продукты, как производимые в Тюменской области, так и ввозимые с других регионов, на содержание ГМО и ГММ. При этом специалистами отбираются на лабораторный анализ те пищевые продукты, которые могут потенциально содержать эти микроорганизмы.
В 2014 году при исследовании пищевых продуктов на содержание остаточных количеств пестицидов, микотоксинов, нитрозаминов, токсичных элементов, бензпирена, антибиотиков не выявлено проб, не соответствующих требованиям технических регламентов таможенного союза, единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарному контролю, сообщают в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.
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