Разыскивается мужчина, похитивший часы Cartier из ломбарда

Сотрудники тюменской полиции разыскивают мужчину, который похитил из ломбарда на улице Ямской часы Cartier стоимостью 180 тысяч рублей.
Преступление было совершено днем 26 февраля. Мужчина попросил показать ему золотые часы. «Когда ему не отдали их в руки, гражданин предложил положить часы на витрину, чтобы сфотографировать. Когда продавщица выполнила просьбу, мужчина схватил дорогостоящее имущество и сбежал», — сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени. Там уточнили, что были похищены кварцевые часы Cartier в золотом корпусе на браслете из золота 750 пробы. Ущерб составил 180 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж).
В совершении грабежа подозревается мужчина, попавший на запись с камеры видеонаблюдения. На вид ему 25–30 лет, рост — около 180 см, славянская внешность, среднее телосложение, темно-русые стриженые волосы. Был одет пуховик с капюшоном (темный снизу, зеленого цвета — от груди и выше), спортивные штаны темного цвета, черные ботинки.