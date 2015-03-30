Разыскивается мужчина, похитивший часы Cartier из ломбарда

Преступление было совершено днем 26 февраля. Мужчина попросил показать ему золотые часы. «Когда ему не отдали их в руки, гражданин предложил положить часы на витрину, чтобы сфотографировать. Когда продавщица выполнила просьбу, мужчина схватил дорогостоящее имущество и сбежал», — сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени. Там уточнили, что были похищены кварцевые часы Cartier в золотом корпусе на браслете из золота 750 пробы. Ущерб составил 180 тысяч рублей.