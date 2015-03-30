Полиция ищет тюменцев, обманутых «Клубом предпринимателей»

«Злоумышленники заверяли вкладчиков, что инвестируя деньги в данное ООО, они получат доход, превышающий первоначальный взнос, а впоследствии при привлечении большего количества новых инвесторов смогут стать акционерами клуба и ежемесячно получать дивиденды в виде процентов от общего дохода клуба. Однако деньги вкладчикам возвращены не были», — отметили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.