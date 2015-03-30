Полиция ищет тюменцев, обманутых «Клубом предпринимателей»

Курганские полицейские, расследующие уголовное дело об организации финансовой пирамиды, просят откликнуться пострадавших от действий мошенников из «Клуба предпринимателей» тюменцев.
По версии следствия, с сентября 2012 года по июнь 2013 года группа из шести человек, представляясь сотрудниками организации «Клуб предпринимателей», обманным путем завладела деньгами жителей Курганской, Тюменской и Свердловской областей.
«Злоумышленники заверяли вкладчиков, что инвестируя деньги в данное ООО, они получат доход, превышающий первоначальный взнос, а впоследствии при привлечении большего количества новых инвесторов смогут стать акционерами клуба и ежемесячно получать дивиденды в виде процентов от общего дохода клуба. Однако деньги вкладчикам возвращены не были», — отметили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
По данным фактам СУ УМВД России по Курганской области возбуждено уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (организация преступного сообщества и мошенничество).
Граждан, пострадавших от действий сотрудников «Клуба предпринимателей», полицейские просят обратиться с заявлением в следственную часть следственного управления УМВД России по Курганской области, а также сообщить имеющуюся информацию по телефонам (3522) 25-77-14, 49-56-07.