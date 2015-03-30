На Герцена и Котовского отключат воду

В 10 часов утра снабжаться водой перестанут дома по улицам: Котовского: 5, 5/1, 13, 17; Мельникайте: 80; Минская: 65/1, 67; Котовского: 17а; здание на Холодильной, 65/3 и детский сад на Киевской, 65. Причина отключения — ремонт сети на Котовского, 13.