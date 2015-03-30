nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

На Герцена и Котовского отключат воду

30 марта 2015, 15:43
Во вторник, 31 марта, по нескольким адресам центральной части Тюмени будет отключено водоснабжение.

В 10 часов утра снабжаться водой перестанут дома по улицам: Котовского: 5, 5/1, 13, 17; Мельникайте: 80; Минская: 65/1, 67; Котовского: 17а; здание на Холодильной, 65/3 и детский сад на Киевской, 65. Причина отключения — ремонт сети на Котовского, 13.

Также в 10 утра 31 марта вода исчезнет в домах по адресам:

Герцена: 82/1, 84/2, 84/2а, 86А; 86/1, 87, 88, 95а, 96, 97а, 101

Орджоникидзе: 62, 65, 67, 67/1; 63А, 37/2

Достоевского: 7; 7/1

Ялуторовская: 21, 23, 27, 29; 33, 33/1, 33/3, 42А, 46.

Грибоедова: 13/1, 13/3, 15/1, 15/2.

Отключат воду по причине работ в доме № 86 по улице Герцена, которые будет проводить ЖЭУ-9.

По предварительным данным, включат воду в домах к 10 утра 1 апреля. Такая информация опубликована на портале «Тюмень Водоканала». Горожан просят запастись водой.

#Новости#Водоснабжение#Тюмень Водоканал#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25