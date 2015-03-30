На Герцена и Котовского отключат воду

В 10 часов утра снабжаться водой перестанут дома по улицам: Котовского: 5, 5/1, 13, 17; Мельникайте: 80; Минская: 65/1, 67; Котовского: 17а; здание на Холодильной, 65/3 и детский сад на Киевской, 65. Причина отключения — ремонт сети на Котовского, 13.
Также в 10 утра 31 марта вода исчезнет в домах по адресам:
Герцена: 82/1, 84/2, 84/2а, 86А; 86/1, 87, 88, 95а, 96, 97а, 101
Орджоникидзе: 62, 65, 67, 67/1; 63А, 37/2
Достоевского: 7; 7/1
Ялуторовская: 21, 23, 27, 29; 33, 33/1, 33/3, 42А, 46.
Грибоедова: 13/1, 13/3, 15/1, 15/2.
Отключат воду по причине работ в доме № 86 по улице Герцена, которые будет проводить ЖЭУ-9.
По предварительным данным, включат воду в домах к 10 утра 1 апреля. Такая информация опубликована на портале «Тюмень Водоканала». Горожан просят запастись водой.