Ансамбль донских казаков — в Тюменской филармонии

Государственный академический ордена Дружбы народов ансамбль песни и пляски Донских казаков был создан в 1936 году в Ростове на Дону. В 1970 году в ансамбль на роль художественного руководителя пришел народный артист России, лауреат государственной премии им. Глинки, профессор Анатолий Квасов. Тогда определилась принципиально новая творческая направленность коллектива — пропаганда подлинно народного творчества донских казаков.
Работа над новыми программами началась с изучения народно-песенного творчества Донского края. Фольклорные экспедиции, сотни записанных казачьих песен, кропотливая работа над их расшифровкой, тщательный отбор наиболее ярких их них, пригодных для концертного исполнения, бережное отношение к фольклору дали возможность услышать подлинно народное творчество Донских казаков в его своеобразном хоровом распеве, ощутить самобытность стиля и манеры народного исполнения.
Танцевальные номера программы созданы с учётом характерных особенностей хореографической культуры Дона. Кроме чисто фольклорной танцевальной программы, ансамбль представляет сюжетные танцы, посвящённые страницам героического прошлого и настоящего Донских казаков.
Гастрольная биография коллектива очень обширна и охватывает многие страны, которые ансамбль посетил неоднократно. Болгария, Польша, США, Франция, Германия, Дания, Швеция, Австрия, Бельгия, Швейцария, Голландия, Япония, Китай, Черногория, Греция, Болгария, Турция, Шотландия, Венгрия, Словения — вот только некоторые страны, слушатели которых, восторженно принимали артистов.
Ансамбль — постоянный участник крупнейших фестивалей страны, а также крупных международных форумов культуры. Его репертуар насчитывает свыше 500 песен. Ансамбль выпустил 4 пластинки, записанных на фирме «Мелодия», которые содержат более шестидесяти лучших песен.
В программу концерта включены лирические и плясовые казачьи песни донского края; сюжетные танцы, посвященные героическим страницам прошлого и настоящего донских казаков, хореографические миниатюры, шуточные танцы. Вниманию зрителя будут представлены и излюбленные публикой номера, которые входят в золотой фонд России и составляют неотъемлемую часть репертуара ансамбля.
Ансамбль песни и пляски донских казаков — это визитная карточка Ростовской области. Ведь в своём творчестве артисты несут исконно казачьи песенные и танцевальные традиции донской земли. И потому концерт обещает быть тёплым, ярким и радушным.
Возрастное ограничение — 6+.
Цена билетов: 600 — 2500 руб.