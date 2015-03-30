Ансамбль донских казаков — в Тюменской филармонии

Государственный академический ордена Дружбы народов ансамбль песни и пляски Донских казаков был создан в 1936 году в Ростове на Дону. В 1970 году в ансамбль на роль художественного руководителя пришел народный артист России, лауреат государственной премии им. Глинки, профессор Анатолий Квасов. Тогда определилась принципиально новая творческая направленность коллектива — пропаганда подлинно народного творчества донских казаков.