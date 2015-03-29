«Тюменские авиалинии» требуют признать банкротом

«В конце прошлого года мы подали иск о взыскании долга в несколько миллионов рублей с авиакомпании „Тюменские авиалинии“. Следующим шагом стал иск о признании банкротом авиакомпании», — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя «Тулпар техник».