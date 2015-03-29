«Тюменские авиалинии» требуют признать банкротом

«В конце прошлого года мы подали иск о взыскании долга в несколько миллионов рублей с авиакомпании „Тюменские авиалинии“. Следующим шагом стал иск о признании банкротом авиакомпании», — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя «Тулпар техник».
По данным источника агентства в авиационных кругах, авиакомпания «Тюменские авиалинии» давно прекратила свою деятельность и фактически является банкротом. «На месте «Тюменских авиалиний» базируется авиакомпания UTair, — отметил он.
«Юридически авиакомпания „Тюменские авиалинии“ существует и числится в налоговом реестре, поэтому и было подано исковое заявление о признании ее банкротом», — отметили ТАСС в «Тулпар техник».
«Тюменские авиалинии» выполняли пассажирские авиапревозки с 1997 по 2003 год на самолетах Ту, Ил, Ан, Як. В декабре 2003-го сертификат эксплуатанта, дающий право на осуществление перевозок, был отозван Минтрасом из-за ухудшения финансового положения компании, что негативно отразилось на безопасности полетов.