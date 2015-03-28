Несколько улиц Тюмени очистят от бездомных животных

По информации пресс-службы городской администрации, собак отловят по улицам: Пражская, Ботаническая, Жуковского, Авторемонтная, Маршала Захарова, Кузнецова, Широтная, Минская, Валерии Гнаровской, Избышева, Газовиков, Одесская, К. Заслонова, Домостроителей, Вербная, Червишевский тракт, Московский тракт.
Сообщение о необходимости отлова безнадзорных домашних и подбора падших животных следует направлять в управы административных округов администрации города Тюмени по местонахождению животного или в специализированную организацию по отлову:
1) Управа Восточного административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. 30 лет Победы, д. 95, корп. 2, каб. 208, телефон (3452) 51-02-84. График работы: понедельник — четверг с 7.45 до 19.00; пятница — с 8.00 до 17.00;
2) Управа Калининского административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. Луначарского, д. 61, каб. 213, телефоны: (3452) 43-26-11, 43-26-35. График работы: понедельник — четверг с 7.45 до 19.00, пятница — с 8.00 до 17.00;
3) Управа Ленинского административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. Мельникайте, д. 74, каб. 301, телефон (3452) 20-35-30. График работы: понедельник — четверг с 7.45 до 19.00, пятница — с 8.00 до 17.00;
4) Управа Центрального административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. Республики, д. 36, каб. 203, телефон (3452) 64-20-38. График работы: понедельник — четверг с 7.45 до 19.00, пятница — с 8.00 до 17.00;
5) МКУ «ЛесПаркХоз» (специализированная организация по отлову). Адрес: ул. Кедровая, д. 133, телефон диспетчерской службы 22-58-58. Адрес сайта: www.gav72.ru. График работы: понедельник — четверг с 8.00 до 17.00, пятница — с 8.00 до 16.00.
Обращаем внимание жителей, что отлов животных производится гуманными способами. Отловленные животные помещаются в пункт временного содержания, расположенный по адресу: ул. Кедровая, 113 (телефон 22-58-58). Здесь бездомная собака получит необходимое лечение, пройдет вакцинацию и стерилизацию.
Если вы потеряли своего питомца или хотите взять нового, то можете посмотреть информацию о всех животных, находящихся в пункте временного содержания по ул. Кедровой, 133, на сайте www.gav.tyumen-city.ru