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В Тюмени задержаны подозреваемые в разбойных нападениях

27 марта 2015, 10:01
На днях оперуполномоченные уголовного розыска УМВД России по г. Тюмени задержали двоих молодых людей, подозреваемых в разбойном нападении, совершенном 18 февраля.
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Тюмень

По версии следствия, тюменцы, которым сейчас 18 и 19 лет, около 21 часа 18 февраля подошли к одиноко стоящему потерпевшему и, пригрозив ему ножом, забрали мобильный телефон. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В настоящий момент предполагается причастность молодых людей еще к трем фактам нападений на граждан в темное время суток на территории всего областного центра.

Оба подозреваемых нигде официально не трудоустроены и ранее уже были судимы. Первый освободился в сентябре прошлого года, отбыв наказание за грабеж, второй — в январе текущего года, отбыв наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кражу.

Однако вставать на путь исправления и начинать добропорядочный образ жизни молодые люди не стали. Подозреваемые находятся под стражей, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмени.

Если вы стали жертвой противоправных действий данных граждан, просим обратиться в правоохранительные органы. Телефон уголовного розыска УМВД России по г. Тюмени: 794–308, телефон дежурной части: 291–600 или 02.

Фото: https://72.mvd.ru

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