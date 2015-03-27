В Тюмени задержаны подозреваемые в разбойных нападениях

Оба подозреваемых нигде официально не трудоустроены и ранее уже были судимы. Первый освободился в сентябре прошлого года, отбыв наказание за грабеж, второй — в январе текущего года, отбыв наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кражу.