nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени состоится митинг против «грабительских социальных реформ»

27 марта 2015, 14:25
Митинг под лозунгом «Нет грабительским социальным реформам!» состоится 28 марта 2015 года в 18 часов на Центральной площади Тюмени возле памятника В.И. Ленину.

По версии пресс-центра Тюменского обкома РКРП-КПСС, многие жители города считают, что введение платы за капитальный ремонт многоквартирного дома — «это ничем не обоснованное ограбление собственников квартир, которое с упорством, заслуживающим лучшего применения, навязывает правительство Тюменской области. Ни в одной стране Европы, на которую так привыкли равняться наши власти, нет накопительных фондов. Собственники квартир сами решают, когда и что ремонтировать и сколько для этого нужно собрать средств», — сообщают организаторы, невзирая на то, что закон, призывающий к сбору средств — федеральный, а не местный.

Второй повод для митинга — это повышение стоимости проезда в городском общественном транспорте. Напомним, с апреля стоимость поездки вырастет до 22 рублей.

«Тюменцы справедливо считают эту цифру необоснованной и завышенной. Таким образом, администрация Тюмени в очередной раз перекладывает на население решение этого важного социального вопроса, для чего беззастенчиво залезает в карман трудящихся и студентов», — говорят организаторы массового мероприятия, не напоминая горожанам о существовании льготных проездных документов, например, для студентов, которые можно получить в любом МФЦ.

Организаторы митинга Тюменский обком РКРП-КПСС, обком РОТ ФРОНТа. В митинге также планируют принять участие обманутые дольщики ЖСК «Камчатский», представители профсоюзного комитета Тюменской городской профсоюзной организации федерального профсоюза авиационных диспетчеров России и жители дома № 10 по ул. Андрея Туполева, у которого в ночь с 18 на 19 ноября 2014 года обрушился балкон.

На митинг приглашены Губернатор Тюменской области, глава Администрации г. Тюмени, председатели областной и городской Дум, сообщают организаторы.

#Новости#РКРП#Митинги#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25