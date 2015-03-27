В Тюмени состоится митинг против «грабительских социальных реформ»

По версии пресс-центра Тюменского обкома РКРП-КПСС, многие жители города считают, что введение платы за капитальный ремонт многоквартирного дома — «это ничем не обоснованное ограбление собственников квартир, которое с упорством, заслуживающим лучшего применения, навязывает правительство Тюменской области. Ни в одной стране Европы, на которую так привыкли равняться наши власти, нет накопительных фондов. Собственники квартир сами решают, когда и что ремонтировать и сколько для этого нужно собрать средств», — сообщают организаторы, невзирая на то, что закон, призывающий к сбору средств — федеральный, а не местный.
Второй повод для митинга — это повышение стоимости проезда в городском общественном транспорте. Напомним, с апреля стоимость поездки вырастет до 22 рублей.
«Тюменцы справедливо считают эту цифру необоснованной и завышенной. Таким образом, администрация Тюмени в очередной раз перекладывает на население решение этого важного социального вопроса, для чего беззастенчиво залезает в карман трудящихся и студентов», — говорят организаторы массового мероприятия, не напоминая горожанам о существовании льготных проездных документов, например, для студентов, которые можно получить в любом МФЦ.
Организаторы митинга Тюменский обком РКРП-КПСС, обком РОТ ФРОНТа. В митинге также планируют принять участие обманутые дольщики ЖСК «Камчатский», представители профсоюзного комитета Тюменской городской профсоюзной организации федерального профсоюза авиационных диспетчеров России и жители дома № 10 по ул. Андрея Туполева, у которого в ночь с 18 на 19 ноября 2014 года обрушился балкон.
На митинг приглашены Губернатор Тюменской области, глава Администрации г. Тюмени, председатели областной и городской Дум, сообщают организаторы.