В Тюмени состоится митинг против «грабительских социальных реформ»

По версии пресс-центра Тюменского обкома РКРП-КПСС, многие жители города считают, что введение платы за капитальный ремонт многоквартирного дома — «это ничем не обоснованное ограбление собственников квартир, которое с упорством, заслуживающим лучшего применения, навязывает правительство Тюменской области. Ни в одной стране Европы, на которую так привыкли равняться наши власти, нет накопительных фондов. Собственники квартир сами решают, когда и что ремонтировать и сколько для этого нужно собрать средств», — сообщают организаторы, невзирая на то, что закон, призывающий к сбору средств — федеральный, а не местный.