В Тюмени будут судить уклониста от альтернативной службы

Однако Яковлев, не желая нести нелегкую альтернативную службу, с 16 августа 2013 года перестал без уважительных причин выходить на работу. При этом, в период незаконного уклонения от прохождения альтернативной гражданской службы он осуществлял трудовую деятельность, извлекая из этого доход. Между тем, согласно Федеральному закону «Об альтернативной гражданской службе», совмещать альтернативную гражданскую службу с работой в иных организациях запрещено.