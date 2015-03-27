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В Тюмени будут судить уклониста от альтернативной службы

27 марта 2015, 12:49
В отношении жителя города Ялуторовска Дмитрия Яковлева вынесено обвинительное заключение. Молодой человек уклонялся от прохождения альтернативной гражданской службы.
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Тюмень

Из материалов уголовного дела следует, что в мае 2012 года призывная комиссия военного комиссариата Тюменской области по г. Ялуторовску и Ялуторовскому району на основании заявления Яковлева приняла решение о замене военной службы альтернативной гражданской службой, поскольку несение военной службы противоречит его вероисповеданию. Молодой человек является посвященным и крещеным Свидетелем Иеговы.

Для прохождения альтернативной службы Яковлев был направлен в Областную клиническую больницу № 2 г. Тюмени, где был принят на работу санитаром травматолого-ортопедического отделения № 3 взрослого стационара. Срок службы составлял 21 месяц — с 1 июня 2012 года по 1 марта 2014 года.

Однако Яковлев, не желая нести нелегкую альтернативную службу, с 16 августа 2013 года перестал без уважительных причин выходить на работу. При этом, в период незаконного уклонения от прохождения альтернативной гражданской службы он осуществлял трудовую деятельность, извлекая из этого доход. Между тем, согласно Федеральному закону «Об альтернативной гражданской службе», совмещать альтернативную гражданскую службу с работой в иных организациях запрещено.

В декабре 2013 года санитар был уволен с работы за прогулы. В июле 2014 года Яковлев, считая свое увольнение незаконным, подал в военный комиссариат заявление, в котором просил зачесть время вынужденного прогула в срок прохождения гражданской альтернативной службы и выдать ему военный билет.

В удовлетворении заявления было отказано, поскольку молодой человек не представил доказательств уважительности причин отсутствия на работе. В сентябре 2014 года в отношении уклониста было возбуждено уголовное дело. После вручения обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены в Ленинский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу, сообщают в прокуратуре Ленинского округа г. Тюмени.

Фото: http://brestcity.com

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