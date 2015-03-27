nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В «Синема Парке» бесплатно показывают проект о счастье

27 марта 2015, 09:15
Семь трогательных и удивительных историй о том, что такое счастье, демонстрируются на экране кинотеатра «Синема Парк DeLUXE» с 26 марта по 8 апреля. Проект бесплатный, получить билет можно у дежурного администратора кинотеатра.
Сюжет
Тюмень

Проект «Счастье — это…" создан шестью молодыми сценаристами и семью молодыми режиссёрами при поддержке продюсерской команды Disney и звёзд российского кино. Молодые таланты попали в проект «Счастье — это…" благодаря серии творческих конкурсов, основной целью которых стала поддержка начинающих кинематографистов и развитие отечественного кино.

Новелла «Пока ждёт велосипед» рассказывает о том, как покупка долгожданного двухколёсного друга обернулась для юного героя шансом встретить свою любовь. В новелле «Счастливого пути» у зрителя есть возможность узнать историю двух сестёр, которые с годами отдалились друг от друга, и лишь трагическое происшествие заставило девушек увидеть, что счастье — это возможность любить и ценить родного человека. Новелла «8 марта» посвящена рассказу о том, как процесс выбора имени для новорождённой девочки в семье цирковых артистов превращается в калейдоскоп волнительных событий и волшебных превращений.

Сюжет новеллы «3G» строится на парадоксах цифровой эры и возможностях, которые открывает неожиданная изоляция от электронных средств связи, а в новелле «Последний пункт» главным героем становится успешный бизнесмен, открывающий для себя секрет истинного счастья. Новелла «Двое вместе» построена на столкновении двух абсолютно непохожих людей, а фэнтезийная новелла «Купидон первого разряда» повествует о проблемах ангела, соединяющего людские сердца, который сам становится жертвой неразделённой любви.

Перед показом кинофильма демонстрируется информационный блок (содержащий рекламную и анонсную информацию). Подробности уточняйте у сотрудников кинотеатра.

Проект абсолютно бесплатный, любой желающий может подойти к дежурному администратору кинотеатра и попросить билетик.

«Счастье — это…." будет демонстрироваться в период с 26 марта по 8 апреля. Расписание необходимо уточнять на сайте: http://www.cinemapark.ru/films либо по тел 8-800-7-000-111

#Новости#Кино#Тюмень#Синема Парк#Ирина#Культура
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25