В «Синема Парке» бесплатно показывают проект о счастье

Проект «Счастье — это…" создан шестью молодыми сценаристами и семью молодыми режиссёрами при поддержке продюсерской команды Disney и звёзд российского кино. Молодые таланты попали в проект «Счастье — это…" благодаря серии творческих конкурсов, основной целью которых стала поддержка начинающих кинематографистов и развитие отечественного кино.
Новелла «Пока ждёт велосипед» рассказывает о том, как покупка долгожданного двухколёсного друга обернулась для юного героя шансом встретить свою любовь. В новелле «Счастливого пути» у зрителя есть возможность узнать историю двух сестёр, которые с годами отдалились друг от друга, и лишь трагическое происшествие заставило девушек увидеть, что счастье — это возможность любить и ценить родного человека. Новелла «8 марта» посвящена рассказу о том, как процесс выбора имени для новорождённой девочки в семье цирковых артистов превращается в калейдоскоп волнительных событий и волшебных превращений.
Сюжет новеллы «3G» строится на парадоксах цифровой эры и возможностях, которые открывает неожиданная изоляция от электронных средств связи, а в новелле «Последний пункт» главным героем становится успешный бизнесмен, открывающий для себя секрет истинного счастья. Новелла «Двое вместе» построена на столкновении двух абсолютно непохожих людей, а фэнтезийная новелла «Купидон первого разряда» повествует о проблемах ангела, соединяющего людские сердца, который сам становится жертвой неразделённой любви.
Перед показом кинофильма демонстрируется информационный блок (содержащий рекламную и анонсную информацию). Подробности уточняйте у сотрудников кинотеатра.
Проект абсолютно бесплатный, любой желающий может подойти к дежурному администратору кинотеатра и попросить билетик.
«Счастье — это…." будет демонстрироваться в период с 26 марта по 8 апреля. Расписание необходимо уточнять на сайте: http://www.cinemapark.ru/films либо по тел 8-800-7-000-111