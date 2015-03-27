В «Синема Парке» бесплатно показывают проект о счастье

Новелла «Пока ждёт велосипед» рассказывает о том, как покупка долгожданного двухколёсного друга обернулась для юного героя шансом встретить свою любовь. В новелле «Счастливого пути» у зрителя есть возможность узнать историю двух сестёр, которые с годами отдалились друг от друга, и лишь трагическое происшествие заставило девушек увидеть, что счастье — это возможность любить и ценить родного человека. Новелла «8 марта» посвящена рассказу о том, как процесс выбора имени для новорождённой девочки в семье цирковых артистов превращается в калейдоскоп волнительных событий и волшебных превращений.