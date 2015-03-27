Уникальная операционная выводит нейрохирургический центр на новый уровень

«Нейрохирургический центр составляет основу нашего Медицинского города. Во-первых, он обладает очень серьезным оснащением. Но, а самое главное, в медицине — это, конечно, люди и кадры. Та команда, которая здесь собрана одна из самых профессиональных в России, а теперь можно сказать еще и за ее пределами. Центр работает на всю страну. Здесь очень серьезно занимаются подготовкой специалистов, изучением и внедрением новых технологий. Не секрет, что современная медицина быстро движется вперед в плане инноваций. Поэтому этот центр играет знаковую роль. Если все наши клиники мы доведем до такого же уровня, как нейрохирургический центр, и там будут работать точно такие же высококлассные специалисты, тогда мы сможем сказать, что отрасль по оказанию высокотехнологичной помощи в Тюменской области состоялась», — резюмировал губернатор.