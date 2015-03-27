Уникальная операционная выводит нейрохирургический центр на новый уровень

С новыми возможностями клиники накануне, 25 марта, ознакомился губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
Руководитель учреждения представил новые достижения тюменских нейрохирургов. Так, здесь активно работают по внедрению передовых практик и инновационных технологий в лечении эпилепсии. Тюменские врачи перенимают опыт у ведущих эпилептологов в Швейцарии и делятся с коллегами своими наработками по использованию эндоскопии в нейрохирургии.
В тюменском центре уже успешно проведены шесть операций пациентам с эпилепсией. Смысл оперативного вмешательства заключается в отключении участков мозга, которые передают патологические сигналы. Это решает проблему возникновения приступов, не требует удаления всего пораженного полушария головного мозга и максимально сохраняет функции и качество жизни пациента.
Губернатор посетил и гибридную операционную нового поколения, аналогов которой нет в России.
По словам Альберта Суфианова, таких операционных в мире порядка 45. И если в Саудовской Аравии они находятся в королевских клиниках, то в Тюмени они будут служить на благо всех нуждающихся пациентов.
Ее появление даст шанс и возможность излечения тем, у кого риск проведения оперативного вмешательства без использования таких технологий был слишком высок.
«Для меня, как оперирующего хирурга, это резко расширяет возможности и позволяет достигать практически 100 % гарантии результата. Эта операционная сочетает хирургию с диагностикой сканерами высокой разрешающей способности, ранее это было недостижимо. Как для руководителя, наличие такой операционной выводит наш центр в топ мировых лидеров по нейрохирургии. А для пациентов, которые раньше считались безнадежными, теперь появился шанс и реальная возможность прооперироваться и вернуться к нормальной жизни», — отметил Альберт Суфианов.
По словам хирурга, это умная операционная. Все установленное здесь оборудование взаимосвязано. Оно обладает возможностью планировать и осуществлять навигацию, автоматически регистрировать данные, позволяет полностью контролировать ход выполнения операции с использованием компьютерного томографа, который визуализирует изображение головного и спинного мозга с очень высокой разрешающей способностью.
Как отметил Альберт Суфианов, идею о создании операционной вынашивали долго. «Благодаря усилиям правительства РФ по результатам решения Госсовета нам позволили эту идею претворить в жизнь», — рассказал главный врач клиники.
По мнению губернатора Тюменской области Владимира Якушева, открытие этой операционной — новый этап в развитии нейрохирургии.
«Таких операционных не так много в мире. В России — единственная. Она позволяет проводить высокоточную диагностику во время операции, чего раньше не было. Это другое качество нейрохирургии, экономия времени, а значит быстрота оказания высокотехнологичной помощи и самое главное — спасенные жизни людей», — поделился своими впечатлениями Владимир Якушев.
Глава региона посетил уникальный симуляционный центр клиники, аналогов которого в стране нет. Альберт Суфианов называет его «инкубатором звезд». Молодые нейрохирурги могут здесь овладевать технологиями, навыками управления современной медицинской техникой, которой оснащены операционные, оттачивать свое мастерство. 600 врачей из 15 стран мира под руководством мировых светил нейрохирургии уже практиковались здесь.
Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени стал настоящей кузницей кадров для других территорий России. И если до его появления зачастую тюменцев на операцию отправляли в Екатеринбург и Москву, то сейчас наоборот. В прошлом году в Тюменском нейрохирургическом центре помощь получили пациенты из 77 регионов страны, 48% из них жители Тюменской области, сообщает пресс-служба главы региона.
«Нейрохирургический центр составляет основу нашего Медицинского города. Во-первых, он обладает очень серьезным оснащением. Но, а самое главное, в медицине — это, конечно, люди и кадры. Та команда, которая здесь собрана одна из самых профессиональных в России, а теперь можно сказать еще и за ее пределами. Центр работает на всю страну. Здесь очень серьезно занимаются подготовкой специалистов, изучением и внедрением новых технологий. Не секрет, что современная медицина быстро движется вперед в плане инноваций. Поэтому этот центр играет знаковую роль. Если все наши клиники мы доведем до такого же уровня, как нейрохирургический центр, и там будут работать точно такие же высококлассные специалисты, тогда мы сможем сказать, что отрасль по оказанию высокотехнологичной помощи в Тюменской области состоялась», — резюмировал губернатор.