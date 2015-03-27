Горячие новости: обрушение дома, убитая многодетная мать, авария с «тридцаткой»

Второй в рейтинге стала шокирующая новость о том, что в Тюмени суд присяжных оправдал разносчика пиццы, обвиняемого в убийстве многодетной матери. Преступление было совершено 21 апреля 2014 года. В тот день 23-летний Захар Ковригин на автомобиле Peugeot доставил две коробки с пиццей 26-летней Нуне Саргсян, у которой был день рождения. Затем молодой человек направился в один из магазинов неподалеку, где в лотерейном терминале оставил всю выручку. По версии следствия, Захар вернулся в квартиру девушки и, угрожая ножом, забрал у нее 300 долларов и 11 золотых колец. После этого он изнасиловал и убил женщину, нанеся ей 38 ножевых ранений. На следующий день при осмотре автомобиля доставщика пиццы полицейские обнаружили 200 долларов и 11 золотых колец. Ковригина арестовали. Изначально задержанный признался в совершении преступления. Однако позже заявил, что дал признательные показания под давлением следствия. У погибшей остались трое малолетних детей и супруг. Эта новость не оставила равнодушными более трех тысяч тюменцев.