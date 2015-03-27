Горячие новости: обрушение дома, убитая многодетная мать, авария с «тридцаткой»

Возглавляет рейтинг новость, которая всколыхнула весь город. 24 марта около 21 часа произошло обрушение дома по улице Харьковской, 52 а. Разрушен крайний подъезд с пятого по первый этаж. Очевидцы посчитали, что в доме произошел взрыв. По словам одного из них, «подпрыгнули даже соседние дома». В разборе завалов были задействованы 33 человека личного состава управления МЧС и 14 единиц техники пожарных частей. В результате обрушения дома пострадали три человека, погибших нет. Пострадавшим оказана медицинская помощь, они отправлены на амбулаторное лечение. 53 эвакуированных из обрушенного дома человека, среди которых четверо детей, помещены в гостиницу «Колос». Остальные жильцы дома размещены у родственников и знакомых. Семьям, чьи квартиры оказались разрушенными, будет оказана материальная помощь в размере 50 тысяч рублей. Владимир Якушев дал поручение провести тщательную экспертизу жилого объекта, после которой будет принято решение о его дальнейшей судьбе. Эта трагическая новость собрала более 18 тысяч просмотров.
Второй в рейтинге стала шокирующая новость о том, что в Тюмени суд присяжных оправдал разносчика пиццы, обвиняемого в убийстве многодетной матери. Преступление было совершено 21 апреля 2014 года. В тот день 23-летний Захар Ковригин на автомобиле Peugeot доставил две коробки с пиццей 26-летней Нуне Саргсян, у которой был день рождения. Затем молодой человек направился в один из магазинов неподалеку, где в лотерейном терминале оставил всю выручку. По версии следствия, Захар вернулся в квартиру девушки и, угрожая ножом, забрал у нее 300 долларов и 11 золотых колец. После этого он изнасиловал и убил женщину, нанеся ей 38 ножевых ранений. На следующий день при осмотре автомобиля доставщика пиццы полицейские обнаружили 200 долларов и 11 золотых колец. Ковригина арестовали. Изначально задержанный признался в совершении преступления. Однако позже заявил, что дал признательные показания под давлением следствия. У погибшей остались трое малолетних детей и супруг. Эта новость не оставила равнодушными более трех тысяч тюменцев.
Замыкает рейтинг новость с автомобильных дорог города — 24 марта в 12-м часу дня автобус 30-го маршрута протаранил три автомобиля, припаркованных на обочине. ДТП произошло на перекрестке улиц Луначарского и Полевой, на котором не работал светофор. Как выяснилось, аварию спровоцировала женщина-водитель автомобиля Kia Sorento, которая не пропустила автобус ехавший по главной дороге. Внедорожник въехал в переднюю часть автобуса, отчего у «тридцатки» лопнуло колесо, и автобус резко потащило в сторону. Он выехал на тротуар, а затем на парковку, на которой находились автомобили. Рядом с машинами стоял 59-летний мужчина. Автобус сбил его и повредил 3 припаркованных автомобиля, один из которых протащил более 10 метров. В результате происшествия 59-летний мужчина получил черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу. Пассажиры автобуса не пострадали. Данная новость собрала около трех тысяч просмотров.
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