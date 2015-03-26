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За рекламу наркотиков в интернете предлагают сажать

26 марта 2015, 10:31
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая подготовила законопроект, который предлагает наказывать за рекламу наркотиков в интернете лишением или ограничением свободы.

«Необходимо введение уголовной ответственности за пропаганду наркотиков, чтобы правоохранители могли проводить мероприятия по оперативно-розыскной деятельности», — сообщила Яровая.

Она предложила наказывать за рекламу наркотиков в интернете лишением или ограничением свободы на срок до двух лет, либо штрафом до 50 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов.

«Под пропагандой наркотиков в интернете понимается распространение информации, направленной на формирование в сознании людей позитивного отношения к немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных веществ», — поясняет Яровая.

При этом под действие закона не подпадает реклама разрешенных в медицинских целях наркотических и психотропных средств в медицинских изданиях, а также на мероприятиях, посвященных медицинской тематике.

По действующему законодательству пропаганда наркотических и психотропных средств, распространение сведений об их изготовлении и использовании, а также местах приобретения относятся к числу административных правонарушений. Госдума уже одобрила законопроект Ирины Яровой в первом чтении.

Фото: http://increaseblog.ru

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