За рекламу наркотиков в интернете предлагают сажать

«Необходимо введение уголовной ответственности за пропаганду наркотиков, чтобы правоохранители могли проводить мероприятия по оперативно-розыскной деятельности», — сообщила Яровая.
Она предложила наказывать за рекламу наркотиков в интернете лишением или ограничением свободы на срок до двух лет, либо штрафом до 50 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов.
«Под пропагандой наркотиков в интернете понимается распространение информации, направленной на формирование в сознании людей позитивного отношения к немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных веществ», — поясняет Яровая.
При этом под действие закона не подпадает реклама разрешенных в медицинских целях наркотических и психотропных средств в медицинских изданиях, а также на мероприятиях, посвященных медицинской тематике.
По действующему законодательству пропаганда наркотических и психотропных средств, распространение сведений об их изготовлении и использовании, а также местах приобретения относятся к числу административных правонарушений. Госдума уже одобрила законопроект Ирины Яровой в первом чтении.
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