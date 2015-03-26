Водитель заплатит сбитой девушке 200 тысяч рублей

В октябре 2014 года мама потерпевшей обратилась в суд с иском о возмещении вреда. Накануне суд, рассмотрев дело, взыскал с виновника аварии в пользу пострадавшей, которой исполнилось 16 лет, 200 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда, а также судебные расходы в размере порядка 30 тысяч рублей.