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Водитель заплатит сбитой девушке 200 тысяч рублей

26 марта 2015, 13:54
53-летний житель Ишима выплатит девушке, пострадавшей в ДТП в 2013 году, 200 тысяч рублей.

19 ноября 2013 года обвиняемый, двигаясь на автомобиле Ford Focus по улице Казанской, нарушил правила дорожного движения и на пешеходном переходе сбил 15-летнюю девушку. Потерпевшая была доставлена в больницу. В результате ДТП ей был причинен вред здоровью средней тяжести.

В феврале прошлого года Ишимский городской суд признал водителя виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего), и подверг его штрафу в размере 25 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной прокоратуры.

В октябре 2014 года мама потерпевшей обратилась в суд с иском о возмещении вреда. Накануне суд, рассмотрев дело, взыскал с виновника аварии в пользу пострадавшей, которой исполнилось 16 лет, 200 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда, а также судебные расходы в размере порядка 30 тысяч рублей.

#Новости#Прокуратура#Происшествия#Транспорт#Маша#Общество
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