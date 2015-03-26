Водитель заплатит сбитой девушке 200 тысяч рублей

19 ноября 2013 года обвиняемый, двигаясь на автомобиле Ford Focus по улице Казанской, нарушил правила дорожного движения и на пешеходном переходе сбил 15-летнюю девушку. Потерпевшая была доставлена в больницу. В результате ДТП ей был причинен вред здоровью средней тяжести.
В феврале прошлого года Ишимский городской суд признал водителя виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего), и подверг его штрафу в размере 25 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной прокоратуры.
В октябре 2014 года мама потерпевшей обратилась в суд с иском о возмещении вреда. Накануне суд, рассмотрев дело, взыскал с виновника аварии в пользу пострадавшей, которой исполнилось 16 лет, 200 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда, а также судебные расходы в размере порядка 30 тысяч рублей.