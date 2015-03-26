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Школьников обяжут писать всероссийские проверочные работы

26 марта 2015, 17:49
С 2017 года все ученики начальной и основной школы будут писать всероссийские проверочные работы. Об этом сообщила директор департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки Анастасия Зырянова.

«Мы планируем вернуться к системе всероссийских проверочных работ, аналогичных тем, когда в советской школе в одно и то же время проводились министерские контрольные работы», — сказала она в ходе заседания круглого стола в Совете Федерации, который был посвящен госполитике в сфере образования и совершенствованию механизмов проведения ЕГЭ.

По словам Зыряновой, 2015 год будет апробационным, контрольные работы будут проводиться на уровне школ и муниципалитетов. «С 2016 года контрольные работы станут обязательными на уровне начальной школы, а с 2017 года проверочные работы будут обязательными для всех учеников начальной и основной школы», — сообщила Зырянова.

Она добавила, что задания для проверочных работ и дни их проведения будут едиными для всех школ России. Оценивать работы также будут по одной системе. При этом результаты не дойдут до федерального уровня, подобно ЕГЭ. Они предназначены, прежде всего, для того, чтобы сами учителя, родители, школы и муниципалитеты могли оценить, какие пробелы имеются в знаниях школьников.

Фото: http://new.openregion71.ru

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