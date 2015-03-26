Школьников обяжут писать всероссийские проверочные работы

Она добавила, что задания для проверочных работ и дни их проведения будут едиными для всех школ России. Оценивать работы также будут по одной системе. При этом результаты не дойдут до федерального уровня, подобно ЕГЭ. Они предназначены, прежде всего, для того, чтобы сами учителя, родители, школы и муниципалитеты могли оценить, какие пробелы имеются в знаниях школьников.