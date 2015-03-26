Полиция задержала трех сбытчиков героина

Задержан мужчина сотрудниками специального подразделения уголовного розыска УМВД России по г. Тюмени за сбыт почти 6 граммов героина. А дома у него изъято еще 6 граммов героина, приготовленных к сбыту, а также у его сожительницы, находящейся в квартире, — почти 13 граммов наркотика, — сообщает пресс-служба тюменского УМВД России.