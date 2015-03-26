Полиция задержала трех сбытчиков героина

Задержан мужчина сотрудниками специального подразделения уголовного розыска УМВД России по г. Тюмени за сбыт почти 6 граммов героина. А дома у него изъято еще 6 граммов героина, приготовленных к сбыту, а также у его сожительницы, находящейся в квартире, — почти 13 граммов наркотика, — сообщает пресс-служба тюменского УМВД России.
Также задержан рядовой сбытчик, которому и был передан наркотик, им оказался 41-летний тюменец, трудоустроенный сварщиком на одном из предприятий.
Основной сбытчик вместе с сожительницей заключены под стражу на основании ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, третий отпущен под подписку о невыезде. В отношении всех троих возбуждены уголовные дела по фактам хранения и сбыта наркотических средств в крупном размере.
Тюменские полицейские напоминают, что только совместными усилиями можно прекратить незаконное распространение наркотиков.
Если вы знаете о том, где употребляют или продают запрещенные вещества — обращайтесь на «телефон доверия» УМВД России по г. Тюмени — 799–855.