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Полиция задержала трех сбытчиков героина

26 марта 2015, 17:00
«Героиновым бизнесменом» оказался 53-летний ранее судимый безработный житель областного центра. Вместе с сожительницей он задержан и заключен под стражу.

Задержан мужчина сотрудниками специального подразделения уголовного розыска УМВД России по г. Тюмени за сбыт почти 6 граммов героина. А дома у него изъято еще 6 граммов героина, приготовленных к сбыту, а также у его сожительницы, находящейся в квартире, — почти 13 граммов наркотика, — сообщает пресс-служба тюменского УМВД России.

Также задержан рядовой сбытчик, которому и был передан наркотик, им оказался 41-летний тюменец, трудоустроенный сварщиком на одном из предприятий.

Основной сбытчик вместе с сожительницей заключены под стражу на основании ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, третий отпущен под подписку о невыезде. В отношении всех троих возбуждены уголовные дела по фактам хранения и сбыта наркотических средств в крупном размере.

Тюменские полицейские напоминают, что только совместными усилиями можно прекратить незаконное распространение наркотиков.

Если вы знаете о том, где употребляют или продают запрещенные вещества — обращайтесь на «телефон доверия» УМВД России по г. Тюмени — 799–855.

#Новости#УМВД России по г. Тюмени#Наркотики#Женя#Общество
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