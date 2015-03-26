Под Тюменью оцифровали Киндер

С переходом на новое оборудование сельчанам станут доступны доступ в Интернет на скорости до 100 Мбит/с, интерактивное телевидение с возможностью просмотра более 200 каналов, в том числе с высокой четкостью изображения, цифровая телефония с большим количеством функций, например, автоматический определитель номера, набор номера в тональном режиме, различные виды переадресаций, конференц-связь и т.д.
«Сейчас связь передается в село Киндер по 22 километровой оптической магистрали от села Нижняя Тавда, — комментирует директор филиала в Тюменской и Курганской областях ОАО „Ростелеком“ Игорь Волков. — Переключаемая телефонная станция координатного типа была введена в эксплуатацию еще в 1984 году, и на сегодня уже не соответствовала требованиям абонентов к качеству связи. Переход на современное оборудование — часть планомерной работы „Ростелекома“ по модернизации инфраструктуры связи».
Оптическая стройка в Нижней Тавде — часть реализации новой стратегии «Ростелекома», которая предусматривает ускоренное строительство оптических сетей связи по всей России, сообщили NashGorod.ru в пресс-службе филиала «Ростелеком» в Тюменской и Курганской областях.
Компания «Ростелеком» ведет полномасштабную модернизацию и строительство новых сетей связи на территории Тюменской области, в том числе в поселках. Так, 2014 году, в рамках Большой оптической стройки в Тюмени и Тюменском районе завершено строительство инновационной «оптики» в поселке Боровский, в 2015 году оптическая сеть появилась в поселке Богандинский и коттеджном поселке Комарово.
На данный момент идет активное строительство волоконно-оптических линий связи в Винзилях. При строительстве используется технология GPON (оптика в квартиру). Она позволяет достигать высокой пропускной способности канала и подключать по одной линии сразу несколько услуг.
Справка
Село Киндер называется так по названию конопли на татарском языке. Согласно преданиям, два века назад, когда губернские власти переселили сюда из плодородных земель Тюменского округа предков нынешних киндерцев, на этом месте густо росла конопля.