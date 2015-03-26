Под Тюменью оцифровали Киндер

«Сейчас связь передается в село Киндер по 22 километровой оптической магистрали от села Нижняя Тавда, — комментирует директор филиала в Тюменской и Курганской областях ОАО „Ростелеком“ Игорь Волков. — Переключаемая телефонная станция координатного типа была введена в эксплуатацию еще в 1984 году, и на сегодня уже не соответствовала требованиям абонентов к качеству связи. Переход на современное оборудование — часть планомерной работы „Ростелекома“ по модернизации инфраструктуры связи».