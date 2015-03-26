Неверная оплата госпошлины — не всегда отказ от предоставления услуги

Как отметил директор центра Александр Нагибин, новый порядок распределения госпошлины не является основанием для отказа в приеме документов на оказание госуслуги. «Если человек оплатил госпошлину в федеральный бюджет, а пришел за услугой к нам, то мы ему не откажем. Услуга ему будет оказана. Но для центра и для федеральных органов это дополнительная нагрузка. Поэтому мы рекомендуем гражданам ответственно отнестись к процедуре оплаты госпошлины и уточнять сотруднику банка в каком органе он будет получать госуслугу», — сказал он.