Неверная оплата госпошлины — не всегда отказ от предоставления услуги

Если гражданин получает услугу через федеральный орган власти, то средства от госпошлины в полном размере зачисляются в федеральный бюджет. При предоставлении услуги через центр государственных и муниципальных услуг госпошлина распределяется поровну между федеральным и региональным бюджетами. Реквизиты для оплаты пошлины можно узнать в банковских учреждениях или в центре «Мои Документы», он же бывший МФЦ, у администратора.
Как отметил директор центра Александр Нагибин, новый порядок распределения госпошлины не является основанием для отказа в приеме документов на оказание госуслуги. «Если человек оплатил госпошлину в федеральный бюджет, а пришел за услугой к нам, то мы ему не откажем. Услуга ему будет оказана. Но для центра и для федеральных органов это дополнительная нагрузка. Поэтому мы рекомендуем гражданам ответственно отнестись к процедуре оплаты госпошлины и уточнять сотруднику банка в каком органе он будет получать госуслугу», — сказал он.
В настоящий момент в платежных терминалах Сбербанка при выполнении операции по оплате госпошлины появляется кнопка «госпошлина через МФЦ». В скором времени такие кнопки должны появится и в терминалах других банков.
Напомним, что центры государственных и муниципальных услуг «Мои Документы» в городе Тюмени работают с понедельника по субботу с 8–00 до 20–00 часов, в районных центрах со вторника по субботу, также с 8–00 до 20–00 часов. Для визита в центр можно воспользоваться предварительной записью на официальном сайте учреждения www.mfcto.ru. Информацию об адресах, времени работы, перечне услуг, необходимых документах, а также о результате услуги можно узнать по телефонам 8-800-200-05-91, 8-(3452)50-05-91 (звонок бесплатный).