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Нашел гашиш и вёз с собой в чемодане

26 марта 2015, 09:14
Непонятно, на что рассчитывал 21-летний житель Тюменской области, пытаясь провести в чемодане сверток с наркотическим веществом, в котором эксперты распознали гашиш. Мужчину, конечно же, задержала транспортная полиция.

Мужчину, следовавшего поездом «Санкт-Петербург — Новокузнецк», сотрудники Тюменского линейного отдела МВД задержали 24 марта 2015 года в рамках оперативно-разыскного мероприятия. В ходе личного досмотра в дорожном чемодане, принадлежащем задержанному, полицейские обнаружили сверток из фольги, внутри которого находилось спрессованное вещество темного цвета с признаками наркотического средства. Обнаруженное вещество было изъято и направлено на исследование. Экспертами установлено, что в свертке находилось наркотическое вещество «гашиш», массой 2,20 грамма. Как пояснил мужчина, наркотик он нашел и оставил себе для личного употребления, сообщает транспортная полиция.

По случаю в Тюменском ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

#Новости#Тюменское ЛО МВД#Транспортная полиция#Наркотики#Женя#Происшествия
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