Нашел гашиш и вёз с собой в чемодане

Мужчину, следовавшего поездом «Санкт-Петербург — Новокузнецк», сотрудники Тюменского линейного отдела МВД задержали 24 марта 2015 года в рамках оперативно-разыскного мероприятия. В ходе личного досмотра в дорожном чемодане, принадлежащем задержанному, полицейские обнаружили сверток из фольги, внутри которого находилось спрессованное вещество темного цвета с признаками наркотического средства. Обнаруженное вещество было изъято и направлено на исследование. Экспертами установлено, что в свертке находилось наркотическое вещество «гашиш», массой 2,20 грамма. Как пояснил мужчина, наркотик он нашел и оставил себе для личного употребления, сообщает транспортная полиция.