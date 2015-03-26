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Молодежным организациям пора получать гранты

26 марта 2015, 14:09
В Тюменской области объявлен конкурс грантов Губернатора области в сфере молодежной политики. Организация предлагается участвовать в конкурсах по 7 направлениям. Финансовое обеспечение одного гранта составляет до 100 тысяч рублей.

Областной департамент по спорту и молодежной политике приглашает детские и молодежные общественные объединения, соответствующие формам, предусмотренным Федеральным законом от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» и постановлением Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 190-п, принять участие в конкурсе грантов по 7 направлениям:

1. На организацию деятельности, направленной на поддержку добровольческих социально значимых инициатив молодежи.

2. На организацию деятельности, направленной на поддержку талантливой молодежи, развитие ее инновационного потенциала.

3. На организацию отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и молодежи.

4. На организацию мероприятий, направленных на поддержку позитивных подростково-молодежных субкультур.

5. На организацию деятельности, направленной на содействие интеграции молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества.

6. На организацию мероприятий, направленных на профилактику антиобщественных проявлений радикального характера среди молодежи.

7. На реализацию проектов, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма молодежи.

Документы для участия в конкурсном отборе необходимо направить до 13 мая 2015 года в Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Первомайская 34/1, каб. № 219.

Консультацию и дополнительную информацию по участию в конкурсе можно получить по тел. (3452) 690–609, 690–610.

#Новости#Молодежь#Гранты#Губернатор#Женя#Общество
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