Молодежным организациям пора получать гранты

Областной департамент по спорту и молодежной политике приглашает детские и молодежные общественные объединения, соответствующие формам, предусмотренным Федеральным законом от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» и постановлением Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 190-п, принять участие в конкурсе грантов по 7 направлениям:
1. На организацию деятельности, направленной на поддержку добровольческих социально значимых инициатив молодежи.
2. На организацию деятельности, направленной на поддержку талантливой молодежи, развитие ее инновационного потенциала.
3. На организацию отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и молодежи.
4. На организацию мероприятий, направленных на поддержку позитивных подростково-молодежных субкультур.
5. На организацию деятельности, направленной на содействие интеграции молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества.
6. На организацию мероприятий, направленных на профилактику антиобщественных проявлений радикального характера среди молодежи.
7. На реализацию проектов, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма молодежи.
Документы для участия в конкурсном отборе необходимо направить до 13 мая 2015 года в Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Первомайская 34/1, каб. № 219.
Консультацию и дополнительную информацию по участию в конкурсе можно получить по тел. (3452) 690–609, 690–610.