Молодежным организациям пора получать гранты

Областной департамент по спорту и молодежной политике приглашает детские и молодежные общественные объединения, соответствующие формам, предусмотренным Федеральным законом от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» и постановлением Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 190-п, принять участие в конкурсе грантов по 7 направлениям: