Большинство россиян не готовы купить автомобиль в ближайшее время

По сравнению с данными опроса 2014 года, увеличилась доля респондентов, собирающихся купить подержанный автомобиль зарубежного производства — с 29 до 40%. Доля тех, кто хотел бы приобрести новую иномарку зарубежного производства, уменьшилась с 38 до 29%. Новый отечественный автомобиль хотели бы купить 14%, а подержанный — 13%. Кроме того, в текущем году существенно снизилась доля тех, кто готов взять автокредит, — 35% против 58% в 2014 году.