Большинство россиян не готовы купить автомобиль в ближайшее время

Социологический центр ВЦИОМ провел опрос, результаты которого показали, что 78% респондентов в настоящее время не собираются приобретать автомобиль. На покупку транспортного средства в кризис готовы 20% участников опроса, из них в течение месяца планируют совершить покупку всего 1%, в течение полугода — 3%, в течение года — 4%, через пару лет — 12%.
По сравнению с данными опроса 2014 года, увеличилась доля респондентов, собирающихся купить подержанный автомобиль зарубежного производства — с 29 до 40%. Доля тех, кто хотел бы приобрести новую иномарку зарубежного производства, уменьшилась с 38 до 29%. Новый отечественный автомобиль хотели бы купить 14%, а подержанный — 13%. Кроме того, в текущем году существенно снизилась доля тех, кто готов взять автокредит, — 35% против 58% в 2014 году.
В целом, в настоящее время автовладельцами являются 48% россиян. Большинство автопарка составляют автомобили старше 2014 г.в. — это иномарки (46%) и отечественные авто (39%). 13% опрошенных владеют новым автомобилем зарубежного производства (2014 г.в. и свежее), а 8% — новым отечественным авто.