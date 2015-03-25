Якобы купила планер — требовала налоговое возмещение

В уголовном деле молодой девушки говорится, что в январе 2012 года она представила в налоговую инспекцию декларацию по НДС за 4 квартал 2011 года с нулевыми показателями, а в апреле того же года направила уточненную декларацию за 4 квартал 2011 года, в которой заявила о возмещении из бюджета НДС в сумме более 31 млн рублей. Возмещение было вызвано приобретением ООО «Солар» у ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 285 млн рублей планера МИ-8АМТ, который являлся структурной частью вертолета без силовой установки и оборудования.
В сентябре 2012 года «Солару» в возмещении было отказано, так как сделка о покупке планера была мнимой.
«Установлено, что 3 октября 2011 года ООО «Солар» купило у авиакомпании «ЮТэйр» планер, а спустя менее чем три недели оно передало планер авиакомпании в аренду. Оплата по договору купли-продажи была произведена путем зачета требований по договору аренды, т. е. фактически никто никому денег по договорам не платил. При этом ни планер, ни в целом воздушное судно МИ-8АМТ из фактического обладания ОАО «Авиакомпания „ЮТэйр“ не выбывали, авиакомпания продолжала использовать вертолет в своей деятельности», — сообщает городская прокуратура Калининского округа.
Правомерность отказа в возмещении НДС подтверждена решением арбитражного суда Тюменской области от 2 июля 2013 года, постановлениями Восьмого арбитражного апелляционного суда от 3 октября 2013 года и Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 20 февраля 2014 года.
В апреле 2014 года прокуратура возбудила дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. 16 томов уголовного дела уже направлено в Калининский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу, сообщает ведомство.