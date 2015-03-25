Якобы купила планер — требовала налоговое возмещение

В уголовном деле молодой девушки говорится, что в январе 2012 года она представила в налоговую инспекцию декларацию по НДС за 4 квартал 2011 года с нулевыми показателями, а в апреле того же года направила уточненную декларацию за 4 квартал 2011 года, в которой заявила о возмещении из бюджета НДС в сумме более 31 млн рублей. Возмещение было вызвано приобретением ООО «Солар» у ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 285 млн рублей планера МИ-8АМТ, который являлся структурной частью вертолета без силовой установки и оборудования.