В Тюменской области свыше 2300 человек больны туберкулезом

По словам, Татьяны Тюльковой, коварство туберкулеза в том, что он очень медленно развивается, и поэтому человек не обращает внимания на маленькие недомогания. В следствие этого, лечение протекает длительно и мучительно. Эта болезнь, как и ВИЧ, может долго себя не проявлять. К тому же, туберкулез и ВИЧ часто встречаются в одном организме вместе.