В Тюменской области свыше 2300 человек больны туберкулезом

Как рассказал на пресс-конференции заместитель главного врача областного противотуберкулёзного диспансера Вадим Неверов, главной целью данного мероприятия является привлечение внимания широкой общественности к проблеме заболеваемости населения Тюменской области туберкулезом, и, как следствие, призыв граждан пройти флюорографическое обследование.
По данным Вадима Неверова, в 2014 году в Тюменской области флюорографическое обследование прошли более 90 тысяч человек. Из них подозрение на туберкулез было выявлено у 76 человек. У некоторых из них наряду с туберкулезом выявлены и различные онкологические заболевания. Всего по состоянию на 1 января 2015 года на учете по поводу активного туберкулеза состоит 2329 человек.
Заведующая кафедрой фтизиатрии Тюменской государственной медицинской академии Татьяна Тюлькова отметила: «Многие считают, что туберкулез — это социальное заболевание. Бытует миф, что заразиться этим страшным недугом могут только неблагополучные группы людей. Тем не менее, это совсем не так. В былые времена туберкулезом заражались многие царские семьи, исторические личности. В 19-м веке даже считалось, что болеть туберкулезом престижно, что это „аристократическая“ болезнь. Поэтому туберкулезом заболеть может каждый человек».
В 19-м веке считалось, что болеть туберкулезом престижно, что это «аристократическая» болезнь
По словам, Татьяны Тюльковой, коварство туберкулеза в том, что он очень медленно развивается, и поэтому человек не обращает внимания на маленькие недомогания. В следствие этого, лечение протекает длительно и мучительно. Эта болезнь, как и ВИЧ, может долго себя не проявлять. К тому же, туберкулез и ВИЧ часто встречаются в одном организме вместе.
«В этом случае эти два опасных заболевания могут привести к инвалидизации человека. Особенно печально, когда это касается молодых людей 18–25 лет, которые еще даже не успели произвести на свет какой-либо полезный национальный продукт», — добавил Вадим Неверов.
Единственным способом уберечь себя от туберкулеза является профилактика этого заболевания, а именно прохождение ежегодного флюорографического обследования
Так или иначе, единственным способом уберечь себя от туберкулеза является профилактика этого заболевания, а именно прохождение ежегодного флюорографического обследования. «Вспоминается случай, когда одна красивая, молодая, умная женщина с высшим образованием в течение двадцати лет не проходила флюорографию. Выявилось заболевание туберкулезом совершенно случайно, и теперь болезнь у нее сильно запущена, она живет с постоянным непрекращающимся кашлем», — рассказала Татьяна Тюлькова.
Тем не менее, ситуация с заболеваемостью туберкулезом в Тюменской области имеет положительные тенденции. Как отметил Вадим Неверов, в сравнении с 2013 годом заболеваемость у взрослого населения снизилась на 2%, у детей — на 14%. Смертность от туберкулеза снизилась на 14,7%, а распространенность на 8%.
Однако Вадим Неверов отметил и печальный момент — в 2014 году у 22% больных туберкулезом была обнаружена устойчивость к лекарственным средствам, т. е. подобрать лечение для них было очень проблематично. Для сравнения, в 2013 году таких больных было лишь 13%.
В сравнении с 2013 годом заболеваемость у взрослого населения снизилась на 2%, у детей — на 14%. Смертность от туберкулеза снизилась на 14,7%, а распространенность на 8%
В рамках акции «Здоровые легкие» с 24 марта по 23 апреля все желающие смогут пройти обследование на туберкулез в любом медицинском учреждении, оборудованном флюорографическим кабинетом. Сделать это жители города Тюмени и области могут бесплатно при предъявлении паспорта, в течение всего рабочего дня.
По субботам пройти бесплатное обследование на туберкулез можно в ГБУЗ ТО «Областной противотуберкулезный диспансер». На базе медицинской организации также будет работать горячая линия. Консультацию фтизиатра можно будет получить по телефону (3452) 42-24-98.
Кроме того, в течение месяца любой желающий житель города Тюмени сможет обследоваться на туберкулёз, воспользовавшись услугами передвижных флюорографов. 28 марта проверить свои легкие можно будет у ТЦ «ПА-На-Ма» (ул. 2-я Луговая, 30) и ТЦ «Колумб» (ул. Московский тракт, 118). На площадках рынка «Заречный двор» (проезд Заречный, 11) и ТЦ «Колумб» (ул. Московский тракт, 118) — 4 и 11 апреля, а 18 апреля — у ТЦ «ПА-на-ма» и на Цветном бульваре. Передвижные флюорографы будут работать с 9:00 до 15:00.
Фото: http://mfg.go-igo.ru