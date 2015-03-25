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Тюменка ищет свидетелей ДТП, в котором погиб ее муж

25 марта 2015, 11:21
Жительница Тюмени Ольга разыскивает очевидцев ночной дорожной аварии на Салаирском тракте, в которой погиб ее супруг.

В ночь на 21 марта, около 2:35, на Салаирском тракте, в районе поселка Казарово, автомобиль Lada 15-й модели, под управлением 32-летнего тюменца, въехал в дорожное ограждение, находящееся на встречной полосе. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, стаж за рулем у водителя три года, грубых нарушений ПДД за ним не числится.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, стал свидетелем ДТП или имеет запись с видеорегистратора, запечатлевшего аварию, Ольга просит связаться с ней по телефону: 8-922-07-80-777.

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