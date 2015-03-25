Тюменка ищет свидетелей ДТП, в котором погиб ее муж

В ночь на 21 марта, около 2:35, на Салаирском тракте, в районе поселка Казарово, автомобиль Lada 15-й модели, под управлением 32-летнего тюменца, въехал в дорожное ограждение, находящееся на встречной полосе. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.