Следователи завели уголовное дело по факту обрушения дома на Харьковской

Напомним, 24 марта 2015 года около 20 часов 30 минут поступило сообщение о том, что в городе Тюмени на улице Харьковской 52а, произошло обрушение угла первого подъезда пятиэтажного жилого дома.
По предварительным данным, погибших, в результате обрушения жилого дома нет. Следователи продолжают опрашивать потерпевших и свидетелей произошедшего. Приняты меры к расселению пострадавших в гостиницу.
В настоящее время установлено, что за медицинской помощью обратились четверо жильцов указанного дома, на месте им оказана необходимая помощь. Тяжких телесных повреждений у них не зафиксировано.
Проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и установления суммы ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.