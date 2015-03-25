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Следователи завели уголовное дело по факту обрушения дома на Харьковской

25 марта 2015, 17:20
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.216 УК РФ (нарушение правил техники безопасности при ведении строительных и иных работ).

Напомним, 24 марта 2015 года около 20 часов 30 минут поступило сообщение о том, что в городе Тюмени на улице Харьковской 52а, произошло обрушение угла первого подъезда пятиэтажного жилого дома.

По предварительным данным, погибших, в результате обрушения жилого дома нет. Следователи продолжают опрашивать потерпевших и свидетелей произошедшего. Приняты меры к расселению пострадавших в гостиницу.

В настоящее время установлено, что за медицинской помощью обратились четверо жильцов указанного дома, на месте им оказана необходимая помощь. Тяжких телесных повреждений у них не зафиксировано.

Проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и установления суммы ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.

#Новости#Обрушение#Следственный комитет#Многоквартирный дом#Женя#Происшествия
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