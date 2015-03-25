Пострадавшим при обрушении тюменской пятиэтажки окажут помощь

В 109 квартирах данного дома проживали 257 человек. Все они эвакуированы, нуждающиеся в жилье размещены в гостинице «Колос», остальные нашли ночлег самостоятельно. В случае необходимости имеются возможности разместить всех, кому это необходимо. С пострадавшими работают психологи.