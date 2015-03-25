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Пострадавшим при обрушении тюменской пятиэтажки окажут помощь

25 марта 2015, 14:28
Семьям, чьи квартиры оказались вчера разрушенными, будет оказана материальная помощь в размере 50 тысяч рублей на первоочередные нужды. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

На заседании оперативного штаба сегодня глава региона Владимир Якушев обсудил последствия чрезвычайной ситуации, связанной с обрушением угла пятиэтажного дома на улице Харьковской в Тюмени.

На совещании сообщили, что в многоэтажке разрушены 5 квартир, за медицинской помощью обратились 3 человека. «На данный момент в госпитализации никто не нуждается. Врачи оказывают необходимые консультации», — сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

В 109 квартирах данного дома проживали 257 человек. Все они эвакуированы, нуждающиеся в жилье размещены в гостинице «Колос», остальные нашли ночлег самостоятельно. В случае необходимости имеются возможности разместить всех, кому это необходимо. С пострадавшими работают психологи.

Глава региона дал поручение провести тщательную экспертизу жилого объекта, после которой будет принято решение о его дальнейшей судьбе. Как сообщили специалисты, экспертиза будет проведена в течение пяти дней. Пока не разрешится ситуация, жильцами создадут условия для временного проживания.

«С каждым нужно индивидуально проработать его вопросы и проблемы, всем нуждающимся оказать всю необходимую помощь», — резюмировал Владимир Якушев.

ВИДЕО с места событий вы можете посмотреть здесь.

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