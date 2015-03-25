Осенью в ряды российской армии были призваны 785 тюменцев

«Медицинское освидетельствование прошли 6349 человек. Из них годными к военной службе признаны 76,6%. К проведению медосмотров привлекалось около тысячи работников здравоохранения. С пунктов сбора по итогам медицинских осмотров не было возвращено ни одного необоснованно призванного», — уточнил он.
Вице-губернатор региона Сергей Сарычев подчеркнул, что задание штаба Центрального военного округа по призыву на военную службу осенью 2014 года выполнено в полном объеме: «В последнее время повысился уровень подготовки граждан к военной службе, их медицинского освидетельствования в ходе первоначальной постановки на учет и в дни самого призыва. Активизировалась работа по розыску тех, кто пытается уклониться от прохождения службы в рядах российской армии. Такие результаты достигнуты благодаря взаимодействию и координации всех заинтересованных структур: военного комиссариата, полиции, медицины и образования».
Сергей Сарычев отметил, что необходимо четко планировать и проводить лечебно-оздоровительные мероприятия в период между первым медосмотром и призывом. «Надо работать над ошибками и в определении категории годности призывников. Продолжать оснащение учебно-материальной базы образовательных учреждений, которая используется для обучения начальным знаниям в области обороны. Сегодня их обеспеченность значительно улучшилась, ее уровень составляет более 80%, хотя еще несколько лет назад этот показатель был менее 50%», — добавил он.
Немаловажно, что сегодня зачастую тюменские подростки готовятся к армии и заранее знают, в какие войска хотят попасть. «Если мы с детского сада и начальной школы будем говорить, что служба в армии — это обязательный долг каждого российского мальчишки, то ребята будут готовы служить Отчизне», — подчеркнул Сергей Сарычев. Он уверен, что те, кто подлежит призыву этой весной, будут достойно представлять Тюменскую область.
Добавим, регион принимает участие в конкурсе на лучшую организацию работы по подготовке граждан к военной службе и проведению призыва. С 30 марта по 1 апреля в области будет работать экспертная комиссия. Ее представители планируют посетить муниципальные образования, познакомиться с деятельностью военных комиссариатов и всех заинтересованных структур, сообщает пресс-служба главы региона.