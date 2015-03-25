Осенью в ряды российской армии были призваны 785 тюменцев

Сергей Сарычев отметил, что необходимо четко планировать и проводить лечебно-оздоровительные мероприятия в период между первым медосмотром и призывом. «Надо работать над ошибками и в определении категории годности призывников. Продолжать оснащение учебно-материальной базы образовательных учреждений, которая используется для обучения начальным знаниям в области обороны. Сегодня их обеспеченность значительно улучшилась, ее уровень составляет более 80%, хотя еще несколько лет назад этот показатель был менее 50%», — добавил он.