Обрушение дома на Харьковской: пострадавших — трое

При обрушении части пятиэтажного дома на улице Харьковской, 52а в Тюмени пострадали три человека. Погибших, к счастью, нет. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.
По информации ведомства, работы по демонтажу и разбору поврежденных конструкций дома продолжаются. На месте работают от МЧС 28 человек личного состава, привлечена тяжелая и специальная техника в количестве 7 единиц. Организовано оцепление дома сотрудниками полиции и дежурство бригады скорой помощи.
Трое пострадавших, в результате данного происшествия направлены на амбулаторное лечение. Госпитализированных в лечебных учреждениях в результате обрушения нет.
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В следственном управлении также сообщают, что на месте обрушения работает оперативно-следственная группа в составе и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области Анвара Ахмедзянова, следователей отдела по расследованию особо важных дел и следователей-криминалистов. В данный момент ведутся поисково-спасательные работы. По предварительным данным, погибших, в результате обрушения жилого дома нет. Следователями опрашиваются потерпевшие и свидетели произошедшего. «В настоящее время установлено, что за медицинской помощью обратились четверо жильцов указанного дома, на месте им оказана необходимая помощь. Тяжких телесных повреждений у них не зафиксировано», — сообщает ведомство.
53 эвакуированных из обрушенного дома человека, среди которых четверо детей, помещены в гостиницу «Колос». Остальные жильцы дома размещены у родственников и знакомых. Кроме работ по разбору аварийных конструкций, на сегодня запланировано заседание оперативного штаба по ликвидации последствий произошедшего события под руководством Губернатора Тюменской области Владимира Якушева, где будет решен ряд вопросов, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.
Напомним, жуткое происшествие — обрушение многоэтажного дома в Тюмени случилось накануне вечером. Информация появилась сначала в социальных сетях, а чуть позже ее подтвердили в областном МЧС: сообщение о том, что произошло обрушение угла 5-и этажного жилого дома по адресу г. Тюмень ул. Харьковская, 52а поступило в ведомство в 20.32 ч.