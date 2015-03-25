Обрушение дома на Харьковской: пострадавших — трое

В следственном управлении также сообщают, что на месте обрушения работает оперативно-следственная группа в составе и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области Анвара Ахмедзянова, следователей отдела по расследованию особо важных дел и следователей-криминалистов. В данный момент ведутся поисково-спасательные работы. По предварительным данным, погибших, в результате обрушения жилого дома нет. Следователями опрашиваются потерпевшие и свидетели произошедшего. «В настоящее время установлено, что за медицинской помощью обратились четверо жильцов указанного дома, на месте им оказана необходимая помощь. Тяжких телесных повреждений у них не зафиксировано», — сообщает ведомство.