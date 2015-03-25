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26 марта на юге области возможен сильный ветер и снег

25 марта 2015, 16:32
Тюменским Гидрометцентром объявлено штормовое предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях погоды на юге Тюменской области.

26 марта ожидаются: днем — небольшой снег при температуре воздуха -2 -4 градусов по Цельсию, ветер — юго-западный с переходом на северо-западный, 6 — 11 м/с, порывы — до 15 м/с, ночью — слабая метель при температуре -5-7 градусов по Цельсию (по югу области ожидается резкое ухудшение погодных условий: сильный снег, усиление ветра до 13 — 18 м/с, метель), сообщает департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.

По данным портала NashGorod.ru, 26 марта в Тюмени воздух прогреется до 0 — 5 градусов по Цельсию, а температура комфорта при этом оставит до — 11 градусов.

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