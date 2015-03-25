26 марта на юге области возможен сильный ветер и снег

26 марта ожидаются: днем — небольшой снег при температуре воздуха -2 -4 градусов по Цельсию, ветер — юго-западный с переходом на северо-западный, 6 — 11 м/с, порывы — до 15 м/с, ночью — слабая метель при температуре -5-7 градусов по Цельсию (по югу области ожидается резкое ухудшение погодных условий: сильный снег, усиление ветра до 13 — 18 м/с, метель), сообщает департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.