В многоэтажке на Харьковской произошло обрушение

В многоэтажном доме № 52а в Тюмени произошел взрыв, так посчитали очевидцы и сообщили NashGorod.ru: разрушен крайний подъезд с пятого по первый этаж.
«МЧС приступает к разбору завалов», — сообщил очевидец Максим и выложил фото в социальную сеть twitter. По его словам был именно взрыв — «аж соседние дома подпрыгнули». Обрушение произошло около 21 часа сегодня, 24 марта.
Информации о жертвах и пострадавших пока нет.
Добавлена информация в 21.45: В областном управлении МЧС России сообщили, что в 18:32(мск) поступило сообщение о том, что произошло обрушение угла 5-и этажного жилого дома по адресу г. Тюмень ул. Харьковская 52а. Для ликвидации задействованы 33 человека личного состава и 14 единиц техники пожарных частей. На месте работает оперативный штаб Главного управления МЧС России по Тюменской области.