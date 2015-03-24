nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В многоэтажке на Харьковской произошло обрушение

24 марта 2015, 21:00
В многоэтажном доме № 52а в Тюмени произошел взрыв. По сообщениям очевидцев, разрушен крайний подъезд с пятого по первый этаж.
Сюжет
Тюмень

В многоэтажном доме № 52а в Тюмени произошел взрыв, так посчитали очевидцы и сообщили NashGorod.ru: разрушен крайний подъезд с пятого по первый этаж.

«МЧС приступает к разбору завалов», — сообщил очевидец Максим и выложил фото в социальную сеть twitter. По его словам был именно взрыв — «аж соседние дома подпрыгнули». Обрушение произошло около 21 часа сегодня, 24 марта.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Добавлена информация в 21.45: В областном управлении МЧС России сообщили, что в 18:32(мск) поступило сообщение о том, что произошло обрушение угла 5-и этажного жилого дома по адресу г. Тюмень ул. Харьковская 52а. Для ликвидации задействованы 33 человека личного состава и 14 единиц техники пожарных частей. На месте работает оперативный штаб Главного управления МЧС России по Тюменской области.

#Новости#Взрывы#Тюмень#Взрыв в жилом доме#Женя#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25