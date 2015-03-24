В многоэтажке на Харьковской произошло обрушение

Добавлена информация в 21.45: В областном управлении МЧС России сообщили, что в 18:32(мск) поступило сообщение о том, что произошло обрушение угла 5-и этажного жилого дома по адресу г. Тюмень ул. Харьковская 52а. Для ликвидации задействованы 33 человека личного состава и 14 единиц техники пожарных частей. На месте работает оперативный штаб Главного управления МЧС России по Тюменской области.