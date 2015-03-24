Три пьяных конфликта в Тюмени закончились поножовщиной

В первом случае сигнал поступил в отдел полиции № 3 из больницы, куда с ножевым ранением попал мужчина. Сотрудники отдела вневедомственной охраны доставили в отдел всех, кто в тот вечер находился с ним в одной квартире. Объяснения, которые давали свидетели существенно расходились с той информацией, которую сотрудники полиции собрали на месте происшествия. В итоге следователи все же вычислили подозреваемую. Ею оказалась 53-летняя супруга потерпевшего.
Аналогичным образом была задержана 24-летняя тюменка, которая ударила ножом своего мужа во время совместного употребления алкогольных напитков. Затем она же сама и вызвала «скорую» раненому супругу.
В третьем случае компания молодых людей распивала спиртное в одном из подъездов. После замечания одного из жильцов на чрезмерно шумное поведение вспыхнула ссора. Одна из девушек позвонила приятелю, который проживал в том же подъезде. В итоге этот знакомый и получил ножевое ранение в ходе драки. Сотрудники ППС в процессе опроса свидетелей задержали 24-летнего безработного тюменца. В настоящее время он взят под стражу.
По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Сотрудники полиции в очередной раз напоминают, что многие беды происходят по вине алкоголя. Не забывайте, что чрезмерное употребление спиртных напитков приводит к тяжелым последствиям. Задумайтесь еще раз, стоит ли подобное проведение досуга вашего здоровья и здоровья ваших близких.
Также стоит отметить, что с бытовой преступностью надо бороться сообща. Если вы знаете, что в какой-то семье происходят серьезные конфликты и самостоятельно, в силу разных причин, они их разрешить не могут, тем более, если в них участвую дети — обратитесь в правоохранительные органы, пока громкие ссоры не привели к более тяжким последствиям. Телефон доверия УМВД России по г. Тюмени — 799–855.
В случае совершения в отношении вас преступления, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы. Телефон дежурной части УМВД России по г. Тюмени — 291- 600 или 02.