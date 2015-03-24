Три пьяных конфликта в Тюмени закончились поножовщиной

Также стоит отметить, что с бытовой преступностью надо бороться сообща. Если вы знаете, что в какой-то семье происходят серьезные конфликты и самостоятельно, в силу разных причин, они их разрешить не могут, тем более, если в них участвую дети — обратитесь в правоохранительные органы, пока громкие ссоры не привели к более тяжким последствиям. Телефон доверия УМВД России по г. Тюмени — 799–855.