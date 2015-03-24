nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Три пьяных конфликта в Тюмени закончились поножовщиной

24 марта 2015, 16:03
За минувшие сутки в Тюмени зафиксировано три случая причинения ножевых ранений. Во всех случаях причиной конфликта становилось распитие спиртного и бытовые ссоры, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмень.
Сюжет
Полиция

В первом случае сигнал поступил в отдел полиции № 3 из больницы, куда с ножевым ранением попал мужчина. Сотрудники отдела вневедомственной охраны доставили в отдел всех, кто в тот вечер находился с ним в одной квартире. Объяснения, которые давали свидетели существенно расходились с той информацией, которую сотрудники полиции собрали на месте происшествия. В итоге следователи все же вычислили подозреваемую. Ею оказалась 53-летняя супруга потерпевшего.

Аналогичным образом была задержана 24-летняя тюменка, которая ударила ножом своего мужа во время совместного употребления алкогольных напитков. Затем она же сама и вызвала «скорую» раненому супругу.

В третьем случае компания молодых людей распивала спиртное в одном из подъездов. После замечания одного из жильцов на чрезмерно шумное поведение вспыхнула ссора. Одна из девушек позвонила приятелю, который проживал в том же подъезде. В итоге этот знакомый и получил ножевое ранение в ходе драки. Сотрудники ППС в процессе опроса свидетелей задержали 24-летнего безработного тюменца. В настоящее время он взят под стражу.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Сотрудники полиции в очередной раз напоминают, что многие беды происходят по вине алкоголя. Не забывайте, что чрезмерное употребление спиртных напитков приводит к тяжелым последствиям. Задумайтесь еще раз, стоит ли подобное проведение досуга вашего здоровья и здоровья ваших близких.

Также стоит отметить, что с бытовой преступностью надо бороться сообща. Если вы знаете, что в какой-то семье происходят серьезные конфликты и самостоятельно, в силу разных причин, они их разрешить не могут, тем более, если в них участвую дети — обратитесь в правоохранительные органы, пока громкие ссоры не привели к более тяжким последствиям. Телефон доверия УМВД России по г. Тюмени — 799–855.

В случае совершения в отношении вас преступления, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы. Телефон дежурной части УМВД России по г. Тюмени — 291- 600 или 02.

#Новости#Поножовщина#Полиция#УМВД России по г. Тюмени#Алексей#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25