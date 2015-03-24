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«Рубин» выбыл из борьбы за Братину

24 марта 2015, 09:26
Тюменский «Рубин» выбыл из борьбы за Кубок Братины на стадии ¼ финала Высшей хоккейной лиги. В шестом мачте серии против ижевской «Ижстали» тюменские хоккеисты уступили со счетом 2:3. Встреча проходила на домашнем стадионе тюменцев.

Начался матч за здравие — на 45-й секунде капитан «Рубина» Сергей Розин отправил в ворота соперника первую шайбу. Гости ответили острой контратакой, однако, шайба угодила в штангу, сообщает пресс-служба ХК «Рубин». В дальнейшем весь первый период проходил под контролем хозяев, но на 18-й минуте они получили неожиданный и досадный гол в исполнении Андрея Иванова. Тот прокатился по флангу и с неудобной руки послал шайбу в ворота Дениса Франскевича.

Во втором периоде «Рубин» вновь вышел вперед, автором второй шайбы за 15 минут до сирены стал Лев Трифонов. Остаток тайма хозяева провели образцово и казалось, что доведут дело до логического завершения, однако, в заключительной двадцатиминутке все сложилось иначе. В начале периода «Ижсталь» восстановила счет в большинстве — на «пятачке» поборолся Андрей Алексеев. Хозяева взвинтили темп, принявшись «бомбардировать» зону соперника атаками. Тем не менее результатов это не дало, а к середине отрезка тюменцы вновь остались в меньшинстве. От атак «Ижстали» они отбились, однако, получили в свои ворота третью шайбу в большинстве.

Тем не менее арбитры не засчитали взятие ворот, поскольку форвард «Ижстали» Игнат Земченко нарушил правила и на две минуты отправился в штрафной бокс. За несогласие с решением судей на две минуты был оштрафован тренер Ижстали» Андрей Разин и гости остались втроем против пятерых тюменских игроков. Имея солидный численный перевес, тюменцы так и не воспользовались своим шансом. Уже казалось, что матч перейдет в добавленное время, однако, за две секунды до сирены «рубиновцы» оставили без присмотра защитника «Ижстали» Николая Тимашова. Тот вышел один на один с Франскевичем и поставил точку в этом матче. «Рубин» потерпел четвертое поражение в серии и завершил сезон.

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