«Рубин» выбыл из борьбы за Братину

Тем не менее арбитры не засчитали взятие ворот, поскольку форвард «Ижстали» Игнат Земченко нарушил правила и на две минуты отправился в штрафной бокс. За несогласие с решением судей на две минуты был оштрафован тренер Ижстали» Андрей Разин и гости остались втроем против пятерых тюменских игроков. Имея солидный численный перевес, тюменцы так и не воспользовались своим шансом. Уже казалось, что матч перейдет в добавленное время, однако, за две секунды до сирены «рубиновцы» оставили без присмотра защитника «Ижстали» Николая Тимашова. Тот вышел один на один с Франскевичем и поставил точку в этом матче. «Рубин» потерпел четвертое поражение в серии и завершил сезон.