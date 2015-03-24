Чего хотят женщины, или Как устроен «Женский мир»

В подписку «Женский мир» входят видеосоветы и рецепты от Юлии Высоцкой, экспресс-курсы похудения от Марины Корпан, фитнес-уроки от Ольги Янчук, секреты макияжа от Натальи Шик, а еще детальные рассказы о рукоделии и изготовлении домашней косметики, звездные истории великих женщин и многое другое. Всё, что интересует женщин — дети, еда, мода, здоровье, истории замечательных людей, хобби — представлено видеороликами и программами, которые еженедельно пополняются.
«Настоящая домашняя ТВ-энциклопедия этот „Женский мир“. Ведущие обсуждают новости знаменитостей, советуют как приготовить плов, как украсить дом и связать купальник, расскажут даже как правильно пеленать детей. Учтены интересы практически всех женщин, — комментирует Вадим Тиканов, коммерческий директор филиала в Тюменской и Курганской областях ОАО „Ростелеком“. — Стоимость подписки на „Женский мир“ составляет всего 150 рублей в месяц. Согласитесь, бюджетный подарок для семьи».
Уроки создания кукол своими руками, садовые участки российских звезд окажутся совсем близко — на расстоянии пульта.
Подключено ли в Вашем доме Интерактивное ТВ? Узнайте по телефонам: 8-800-100-0-800, оставьте заявку на сайте rt.ru (тогда Вам перезвонят). Или загляните в ближайший салон «Ростелекома», специалисты подробно расскажут, покажут и проконсультируют Вас.
«Интерактивное телевидение» от «Ростелекома» — это более 200 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе до 30 — в HD-формате, более 2 000 художественных фильмов и более 150 сериалов различных жанров, в том числе в форматах HD и 3D, а также мультфильмы, концерты, познавательные программы. Уже 2,7 млн. семей по всей России подключили «Интерактивное ТВ».