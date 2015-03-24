Чего хотят женщины, или Как устроен «Женский мир»

О чем чаще всего говорят подружки на девичниках? Конечно же, о мужчинах, о том, как похудеть, что вкусного приготовить и что сейчас в моде. Узнать женские секреты и получить массу советов тюменцы смогут, подписавшись на видео-подписку «Женский мир» в интерактивном телевидении.