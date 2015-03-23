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Завтра в Тюмени отключат четыре светофора

23 марта 2015, 17:38
Завтра, 24 марта, в связи с плановыми работами на сетях электроснабжения, в Тюмени будут отключены несколько светофоров.

В восемь часов утра будут отключены светофоры на пересечении улиц Орджоникидзе и Герцена, на пересечении Малыгина и Шиллера, на перекрестке Малыгина — М. Горького и на пересечении Малыгина и Салтыкова-Щедрина. Возобновят свою работу светофоры в 17:00.

МКУ «Тюменьгортранс» просит пользователей автомобильных дорог принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

#Новости#Тюменьгортранс#Светофоры#Транспорт#Маша#Общество
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