Завтра в Тюмени отключат четыре светофора

В восемь часов утра будут отключены светофоры на пересечении улиц Орджоникидзе и Герцена, на пересечении Малыгина и Шиллера, на перекрестке Малыгина — М. Горького и на пересечении Малыгина и Салтыкова-Щедрина. Возобновят свою работу светофоры в 17:00.
МКУ «Тюменьгортранс» просит пользователей автомобильных дорог принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.
Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.