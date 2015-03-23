Завтра в Тюмени отключат четыре светофора

В восемь часов утра будут отключены светофоры на пересечении улиц Орджоникидзе и Герцена, на пересечении Малыгина и Шиллера, на перекрестке Малыгина — М. Горького и на пересечении Малыгина и Салтыкова-Щедрина. Возобновят свою работу светофоры в 17:00.