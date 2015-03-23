Весна — время обострения у психически неуравновешенных людей

С 20 по 22 марта на пульт дежурного оперативного Тюменской областной службы экстренного реагирования поступило 27 звонков. Из них 4 раза звонили по причине разбитых градусников. Дежурными оперативными были даны инструкции по демеркуризации ртути. На 12 вызовов выезжала дежурная смена спасателей. 21 марта во втором часу ночи в районе деревни Казарово при ДТП скончался водитель, автомобиль въехал в дорожное ограждение. Спасатели деблокировали тело мужчины.
Остальные вызовы имели бытовой характер: оказание помощи в открывании поломавшихся дверных замков. Один из нетипичных случаев произошел 21 марта в десятом часу вечера. Очевидцы сообщили, что на крыше кафе, расположенном неподалеку от жилого дома, находился мужчина, в дальнейшем он перелез на балкон, разбил окно и проник в квартиру. Как оказалось, не в свою. Ответственные граждане вызвали полицию, а те в свою очередь спасателей «ТОСЭР». Совместными усилиями мужчина был пойман.
Особое внимание хотелось бы уделить водоемам. С каждым днем лед становится тоньше и тоньше. «Убедительная просьба не оставлять детей без присмотра, а в лучшем случае вообще запретить приближаться к водоемам. Это касается и взрослых. Не надейтесь на „авось“. На минутку и удача может отвернуться», — говорит пресс-секретарь ТОСЭР Евгений Булкин.