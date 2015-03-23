Весна — время обострения у психически неуравновешенных людей

Остальные вызовы имели бытовой характер: оказание помощи в открывании поломавшихся дверных замков. Один из нетипичных случаев произошел 21 марта в десятом часу вечера. Очевидцы сообщили, что на крыше кафе, расположенном неподалеку от жилого дома, находился мужчина, в дальнейшем он перелез на балкон, разбил окно и проник в квартиру. Как оказалось, не в свою. Ответственные граждане вызвали полицию, а те в свою очередь спасателей «ТОСЭР». Совместными усилиями мужчина был пойман.