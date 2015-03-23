Установить счётчики воды теперь можно через интернет

«Через форму на сайте абонент отправляет нам свои контактные данные, и наши специалисты в самые кратчайшие сроки созваниваются с заявителем и консультируют его об услуге по установке приборов учёта воды, оформляют заявку на расчёт стоимости установки, — говорит начальник информационно-справочной службы тюменского водоканала Любовь Вакорина. — Мы создали максимально клиентоориентированный сервис, чтобы установка индивидуальных приборов учёта воды была простой, недорогой и оперативной».