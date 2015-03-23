nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Установить счётчики воды теперь можно через интернет

23 марта 2015, 11:02
В связи с ростом заявок на установку приборов учёта воды, специалисты тюменского водоканала запустили новый сервис. Теперь заявку на установку или замену счётчиков воды можно подать и через официальный сайт предприятия.

«Через форму на сайте абонент отправляет нам свои контактные данные, и наши специалисты в самые кратчайшие сроки созваниваются с заявителем и консультируют его об услуге по установке приборов учёта воды, оформляют заявку на расчёт стоимости установки, — говорит начальник информационно-справочной службы тюменского водоканала Любовь Вакорина. — Мы создали максимально клиентоориентированный сервис, чтобы установка индивидуальных приборов учёта воды была простой, недорогой и оперативной».

По информации пресс-службы «Тюмень Водоканала», с начала марта специалисты компании установили более 100 индивидуальных приборов учёта. Заявки на установку и опломбировку счётчиков воды поступают в информационно-справочную службу компании «Тюмень Водоканал» по телефону 540–940 ежедневно.

Напомним, что сейчас тюменский водоканал ведет переговоры с организациями, занимающимися управлением жилым фондом, по делегированию полномочий на опломбировку приборов учёта и в тех домах, где их опломбировкой занимаются управляющие компании и ТСЖ.

#Новости#Счетчики#Водоснабжение#Тюмень Водоканал#Приборы учета#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25