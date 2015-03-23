Установить счётчики воды теперь можно через интернет

«Через форму на сайте абонент отправляет нам свои контактные данные, и наши специалисты в самые кратчайшие сроки созваниваются с заявителем и консультируют его об услуге по установке приборов учёта воды, оформляют заявку на расчёт стоимости установки, — говорит начальник информационно-справочной службы тюменского водоканала Любовь Вакорина. — Мы создали максимально клиентоориентированный сервис, чтобы установка индивидуальных приборов учёта воды была простой, недорогой и оперативной».
По информации пресс-службы «Тюмень Водоканала», с начала марта специалисты компании установили более 100 индивидуальных приборов учёта. Заявки на установку и опломбировку счётчиков воды поступают в информационно-справочную службу компании «Тюмень Водоканал» по телефону 540–940 ежедневно.
Напомним, что сейчас тюменский водоканал ведет переговоры с организациями, занимающимися управлением жилым фондом, по делегированию полномочий на опломбировку приборов учёта и в тех домах, где их опломбировкой занимаются управляющие компании и ТСЖ.