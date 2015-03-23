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Тюменские психологи открыли интернет-приемную

23 марта 2015, 14:04
Тюменцам предлагают получить бесплатную помощь — консультацию психолога. Обратиться к специалисту можно по интернету и получить ответ по электронной почте.

Психологическое интернет-консультирование для всех желающих открыто на базе отдела по работе с молодой семьей МАОУ ДОД «ЦВР „Дзержинец“» департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени.

Если у вас есть проблема или вопрос, но по каким-то причинам очная консультация психолога для вас невозможна, о своей ситуации вы можете рассказать специалисту в письме, отправив его по адресу электронной почты: [email protected]. Психолог даст вам ответ и все необходимые рекомендации в течение нескольких дней, соблюдая те же этические нормы и правила, как и при личной встрече.

Добавим, что для тюменцев такая услуга вполне востребована, так как, по информации ТОСЭР, в последнее время участились обострения у психически неуравновешенных людей.

#Новости#Департамент по спорту и молодежной политике#Психология#Женя#Общество
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