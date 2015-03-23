Тюменские психологи открыли интернет-приемную

Если у вас есть проблема или вопрос, но по каким-то причинам очная консультация психолога для вас невозможна, о своей ситуации вы можете рассказать специалисту в письме, отправив его по адресу электронной почты: [email protected]. Психолог даст вам ответ и все необходимые рекомендации в течение нескольких дней, соблюдая те же этические нормы и правила, как и при личной встрече.