Картины об истории и войнах — от «художника-богатыря»

В Тюмени в музее изобразительных искусств с 25 марта по 17 июня будет представлена выставка выдающегося современного живописца Павла Викторовича Рыженко «Исторический реализм». Тридцать четыре значительных больших полотна посвящены истории России и ратному подвигу народа.
Куликовская битва, Первая мировая и Великая Отечественная войны, русские государи и великие полководцы — эти и многие другие темы волнуют художника и отражены в его творчестве.
Павел Рыженко (1970–2014) был выпускником Российской Академии живописи, ваяния и зодчества, лучшим учеником прославленного художника, профессора И. С. Глазунова.
Перед посетителями выставки развернется широкая историческая панорама судьбоносных событий нашей истории от времен Древней Руси до начала XX века. Отсюда и название «Исторический реализм»: речь не только о живописном стиле, но и о сюжетах. На больших полотнах изображены батальные сцены, а также собирательные образы казаков, гренадеров, воинов, представлены картины, посвящённые русским князьям, царям и святым, сообщает пресс-служба музейного комплекса.
Все произведения Рыженко, сколь бы крупными они ни были, тщательно проработаны. Художник внимателен к деталям и атрибутам, таким как военные костюмы, ордена, знаки отличия, знамена, исторические предметы быта и прочее.
Чтобы достичь максимально возможной точности в фактах, Павел Викторович проводил исследования и консультировался с историками и экспертами во время работы над картинами.
Стоимость билетов: взрослый — 150 рублей, льготный (студенты, пенсионеры) — 120 рублей, льготный для школьников — 90 рублей. Выставка расположена в музее изобразительных искусств по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 47.