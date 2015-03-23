Картины об истории и войнах — от «художника-богатыря»

Перед посетителями выставки развернется широкая историческая панорама судьбоносных событий нашей истории от времен Древней Руси до начала XX века. Отсюда и название «Исторический реализм»: речь не только о живописном стиле, но и о сюжетах. На больших полотнах изображены батальные сцены, а также собирательные образы казаков, гренадеров, воинов, представлены картины, посвящённые русским князьям, царям и святым, сообщает пресс-служба музейного комплекса.