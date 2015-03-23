К концу недели в Тюмени ожидается резкое похолодание

Первый выходной день на этой неделе, суббота, 28 марта, также не будет очень теплой. В дневное время в Тюмени ожидается -7 градусов. Северо-западный ветер наберет скорость 4 м/с. Вечером похолодает на один градус. Весь день ожидается ясным и осадков в город не принесет.