К концу недели в Тюмени ожидается резкое похолодание

Как сообщается на сайте NashGorod.ru, во вторник, 24 марта, в светлое время суток столбики термометров покажут 3 градуса ниже нуля. Северо-западный ветер наберет скорость 5 м/с. Вечером в Тюмени похолодает до -7 градусов, однако ветер станет более мягким. Осадки в виде снега ожидаются только ночью.
Среда, 25 марта, будет относительно теплой. Днем в воздухе установится температура 0 градусов. Ветер будет теплым, юго-западным, однако достаточно сильным. Его скорость составит 8 м/с. В вечернее время температура воздуха останется на том же уровне, а ветер немного ослабнет. Осадков в среду не прогнозируется.
В четверг, 26 марта, в дневное время в городе ожидается 0 градусов, но северо-западный ветер наберет скорость 9 м/с. В течение дня ожидается сильный снегопад. Вечером температура воздуха опустится до отметки -2 градуса, ветер снизит свою скорость, а осадки прекратятся.
По информации сайта GisMeteo.ru, пятница, 27 марта, будет достаточно прохладной. В светлое время суток в Тюмени ожидается -8 градусов при сильном северо-западном ветре скоростью 8 м/с. Погода будет пасмурной, в течение дня прогнозируется снегопад. В вечернее время похолодает до -13 градусов, температура комфорта дойдет до -17 градусов.
Первый выходной день на этой неделе, суббота, 28 марта, также не будет очень теплой. В дневное время в Тюмени ожидается -7 градусов. Северо-западный ветер наберет скорость 4 м/с. Вечером похолодает на один градус. Весь день ожидается ясным и осадков в город не принесет.
В воскресенье, 29 марта, значительно потеплеет. Днем воздух прогреется до -1 градуса, западный ветер подует со скоростью 5 м/с. В вечернее время похолодает всего на один градус, а ветер значительно ослабнет. Выходной день будет ясным, осадков горожанам не обещают.
Фото: http://4ortodoxy.com