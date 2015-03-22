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Школьники устроят состязания роботов в Тюмени

22 марта 2015, 13:16
Первый чемпионат рабочих профессий среди школьников JuniorSkills Russia Tyumen 2015 состоится в рамках открытого чемпионата профессионального мастерства среди молодежи WorldSkills Russia Tyumen 2015 в период с 26 по 28 марта 2015 года в Выставочном зале «Тюменской ярмарки» (ул. Севастопольская, 12).

В соревнованиях JuniorSkills Russia Tyumen 2015 примут участие более 160 школьников из городов и районов Тюменской области в возрасте от 10 до 17 лет. Областную столицу представят 19 воспитанников Центра науки, экологии и техники Дворца спорта и творчества «Пионер».

В течение трех дней участникам предстоит продемонстрировать свое мастерство в трех компетенциях: мобильная робототехника, прототипирование и автомеханика. Последняя проходит на единой площадке с взрослыми участниками чемпионата, сообщает пресс-служба ДСТ «Пионер»

В программе соревнований предусмотрены мастер-классы, экскурсии по выставочным площадкам, выполнение конкурсных заданий. Кроме того, в рамках чемпионата Дворец творчества и спорта «Пионер» представит образовательный проект «Академия конструктора» в формате игровой комнаты, где опытные педагоги-организаторы предложат сюжетно-ролевые, логические и развивающие игры, игры по созданию моделей из различных конструкторов.

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