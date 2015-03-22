Школьники устроят состязания роботов в Тюмени

В программе соревнований предусмотрены мастер-классы, экскурсии по выставочным площадкам, выполнение конкурсных заданий. Кроме того, в рамках чемпионата Дворец творчества и спорта «Пионер» представит образовательный проект «Академия конструктора» в формате игровой комнаты, где опытные педагоги-организаторы предложат сюжетно-ролевые, логические и развивающие игры, игры по созданию моделей из различных конструкторов.