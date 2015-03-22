Сергей Бадюк поделился секретами здоровья с тюменской молодежью

Сергей Бадюк настоятельно рекомендует проходить диспансеризацию, перед тем как начинать занятия каким-либо видом спорта, контролировать свой сон, пробуждение, правильно питаться и следить за своей осанкой. В ходе тренировок большое внимание уделять своему самочувствию, ведь здоровье это главное. Так же, Сергей рекомендует регулярное закаливание и обязательный отдых после нагрузок. В поездку в Таиланд Сергей взял с собой восемь килограммов гречки. Иностранные спортсмены, попробовав её, назвали это «секретным оружием» русских.