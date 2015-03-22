Сергей Бадюк поделился секретами здоровья с тюменской молодежью

Сергей Бадюк настоятельно рекомендует проходить диспансеризацию, перед тем как начинать занятия каким-либо видом спорта, контролировать свой сон, пробуждение, правильно питаться и следить за своей осанкой. В ходе тренировок большое внимание уделять своему самочувствию, ведь здоровье это главное. Так же, Сергей рекомендует регулярное закаливание и обязательный отдых после нагрузок. В поездку в Таиланд Сергей взял с собой восемь килограммов гречки. Иностранные спортсмены, попробовав её, назвали это «секретным оружием» русских.
Сергей проводит свои практики по утрам в субботу, что бы только самые целеустремленные, отказавшиеся от пятничных гуляний смогли посетить встречу, сообщает Фонд поддержки спорта. Шанти-практика с именитым спортсменом прошла в рамках проекта «Здравый смысл», организаторами встречи выступили: Фонд поддержки спорта, Региональная общественная организация «Новый поток» и Федерация бокса Тюменской области.
Сергей Бадюк выступил со словами поддержки программе популяризации ЗОЖ Здравый смысл. Поддержал идею одного из проектов программы «Общие тренировки», упомянув, что не у всех есть возможность заниматься в зале с тренером, а подобного рода мероприятия создают условия для молодежи заниматься спортом в городской среде. Следующую встречу, Сергей Бадюк предложил провести на улице в ходе совместной тренировки, независимо от погоды.