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Сергей Бадюк поделился секретами здоровья с тюменской молодежью

22 марта 2015, 11:25
Известный российский актер, телеведущий и спортсмен Сергей Бадюк провел бесплатную шанти-практику для тюменской молодежи в преддверие международной матчевой встречи по боксу «Россия — Куба». Мастер боевых искусств поделился с тюменцами личными секретами крепкого здоровья и бодрости.

Сергей Бадюк настоятельно рекомендует проходить диспансеризацию, перед тем как начинать занятия каким-либо видом спорта, контролировать свой сон, пробуждение, правильно питаться и следить за своей осанкой. В ходе тренировок большое внимание уделять своему самочувствию, ведь здоровье это главное. Так же, Сергей рекомендует регулярное закаливание и обязательный отдых после нагрузок. В поездку в Таиланд Сергей взял с собой восемь килограммов гречки. Иностранные спортсмены, попробовав её, назвали это «секретным оружием» русских.

Сергей проводит свои практики по утрам в субботу, что бы только самые целеустремленные, отказавшиеся от пятничных гуляний смогли посетить встречу, сообщает Фонд поддержки спорта. Шанти-практика с именитым спортсменом прошла в рамках проекта «Здравый смысл», организаторами встречи выступили: Фонд поддержки спорта, Региональная общественная организация «Новый поток» и Федерация бокса Тюменской области.

Сергей Бадюк выступил со словами поддержки программе популяризации ЗОЖ Здравый смысл. Поддержал идею одного из проектов программы «Общие тренировки», упомянув, что не у всех есть возможность заниматься в зале с тренером, а подобного рода мероприятия создают условия для молодежи заниматься спортом в городской среде. Следующую встречу, Сергей Бадюк предложил провести на улице в ходе совместной тренировки, независимо от погоды.

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