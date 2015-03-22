Россия может частично снять продовольственное эмбарго

«Мы начинаем проверку с Греции. Кипр рядом, наши специалисты после Греции могут туда приехать. А Венгрию мы можем параллельно проверять или после окончания инспекции в двух предыдущих странах», — добавил Алексеенко. Помимо Греции, Венгрии и Кипра желание пройти проверку Россельхознадзора уже проявили Германия, Франция, Польша и другие страны ЕС. Однако в настоящий момент их нет в плане инспекций службы, резюмировал помощник руководителя Россельхознадзора.