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Россия может частично снять продовольственное эмбарго

22 марта 2015, 12:37
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) начнет проверку животноводческих предприятий Греции, Кипра и Венгрии с 6 апреля, чтобы ускорить начало поставок из этих стран в случае отмены продовольственного эмбарго. Об этом сообщает агентство ««ИТАР-ТАСС» со ссылкой на помощника руководителя службы Алексея Алексеенко.

«Будет проведена проверка предприятий, которые раньше не проверялись на соответствие требованиям законодательства России и ЕврАзЭС, — сказал он, — Относительно тех, что проверялись ранее: мы посмотрим на результаты, и они покажут, насколько мы можем доверять гарантиям государственных ветеринарных служб».

Россельхознадзор будет инспектировать только животноводческие предприятия, поскольку растениеводческие обычно не проверяются, отметил Алексеенко. Российская ветеринарная служба в настоящий момент согласовывает список предприятий, которые намеревается посетить в рамках апрельской инспекции.

«Мы начинаем проверку с Греции. Кипр рядом, наши специалисты после Греции могут туда приехать. А Венгрию мы можем параллельно проверять или после окончания инспекции в двух предыдущих странах», — добавил Алексеенко. Помимо Греции, Венгрии и Кипра желание пройти проверку Россельхознадзора уже проявили Германия, Франция, Польша и другие страны ЕС. Однако в настоящий момент их нет в плане инспекций службы, резюмировал помощник руководителя Россельхознадзора.

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