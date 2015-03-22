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Подземный переход на Монтажников закроют из-за вандалов

22 марта 2015, 11:59
Подземный переход в районе дома № 8 по улице Монтажников в понедельник, 23 марта, будет закрыт для пешеходов. На эту меру вынуждена была пойти подрядная организация ООО «Мостострой-12», занимающаяся строительством развязки по Монтажников.

Подземный переход был открыт для удобства пешеходов в этом районе до завершения работ по инициативе подрядчика. Однако всего за полгода вандалы привели его в совершенно непотребный вид. Были частично разрушена облицовочная плитка, разбиты стекла входной группы, светильники и разрисованы стены.

Планируется, что подрядчик завершит строительные работы и снова откроет переход к 1 ноября 2015 года, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области. До этого времени регулируемый переход улицы будет осуществляться в районе улицы Широтной.

#Новости#Подземный переход#Вандализм#Алексей#Общество
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