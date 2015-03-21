В музее ИЗО «освоили» реальность

«Для нас троих освоение реальности идет через цвет, а не через форму, как привычно: увидеть объект и нарисовать с натуры. Для нас реален цвет, цветовые отношения. Это нас троих и объединяет. Кроме того, мы близки по духу. Цвет может передать что-то не явное, не видимое, а мы это выявляем. Поэтому слово „освоение“ присутствует в названии».