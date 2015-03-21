В музее ИЗО «освоили» реальность

Выставка абстракционистов удивила нестандартным открытием: «Освоение реальности» началось с освоения танца. Выступали студентки Шохова, согласившиеся помочь наставнику.
На выставке бок о бок, а точнее — в соседних залах, представлены работы не просто коллег, а хороших друзей. Товарищами они стали ещё со студенческой скамьи, а сблизила их, по их жесловам, пленэрная практика. Константин и Алексей Бачурин вместе учились в педагогическом институте, «с первого курса вместе», смеются художники.
А Орловский по профессии полиграфист. Поэтому в его работах мы видим печатную графику. Все трое не чураются смелых экспериментов с цветом и поисков новых стилей.
Расшифровал название выставки для нас Константин Шохов:
«Для нас троих освоение реальности идет через цвет, а не через форму, как привычно: увидеть объект и нарисовать с натуры. Для нас реален цвет, цветовые отношения. Это нас троих и объединяет. Кроме того, мы близки по духу. Цвет может передать что-то не явное, не видимое, а мы это выявляем. Поэтому слово „освоение“ присутствует в названии».
Многие работы посвящены воде (2015 год — последний год Десятилетия воды, по решению ЮНЕСКО). Преимущественно авторы работают в графике, используя как традиционные техники (акварель, гуашь), так и экспериментируя с техническими возможностями бумаги, печати с картона, фанеры и т. п. Работы мастеров абстрактны и необычны, возможно, неподготовленному зрителю непонятны. В работах из серии «Север» для раскрытия образа Константин Шохов использует холодные оттенки и знаки.
Можно долго спорить о значимости современного искусства, а особенно абстракционизма. Оно непривычно, небанально. Художник передает не видимое, а чувственное. И не стоит забывать, что к такому стилю приходишь через долгую школу академической живописи.
Выставка расположена в музее изобразительных искусств по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 47. Посетить вы её можете в любой день недели кроме понедельника с 10:00 до 18:00.