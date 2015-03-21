Пронес заключенному телефоны за 30 тысяч рублей

Расследованием установлено, что в тюменской исправительной колонии строгого режима № 1 отбывал наказание злоумышленник, осужденный Московским областным судом за бандитизм, разбой, вымогательство, незаконный оборот оружия. Он был лишен свободы на 13 лет — срок наказания у бандита заканчивался в 2021 году. За время отбывания наказания злодей неоднократно нарушал режим, в связи с чем водворялся в ШИЗО.