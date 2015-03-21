Пронес заключенному телефоны за 30 тысяч рублей

Расследованием установлено, что в тюменской исправительной колонии строгого режима № 1 отбывал наказание злоумышленник, осужденный Московским областным судом за бандитизм, разбой, вымогательство, незаконный оборот оружия. Он был лишен свободы на 13 лет — срок наказания у бандита заканчивался в 2021 году. За время отбывания наказания злодей неоднократно нарушал режим, в связи с чем водворялся в ШИЗО.
Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений запрещают заключенным иметь сотовые телефоны, а работникам колоний вступать во внеслужебные отношения с осужденными и их родственниками.
Между тем, как следует из материалов дела, в декабре 2013 года начальник отряда по воспитательной работе 36-летний майор внутренней службы Амаяк Данелян для бандита пронес через контрольно-пропускной пункт два сотовых телефона, за что получил от сестры бандита денежный перевод в сумме 30 тыс. рублей.
Вскоре об этом стало известно службе собственной безопасности УФСИН России по Тюменской области и телефоны были изъяты, сообщает Тюменская облпрокуратура.
Руководитель УФСИН России по Тюменской области передал материалы проверки в отношении своего недобросовестного сотрудника в следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области, где по ним возбудили уголовное дело.
Суд назначил Данеляну 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.